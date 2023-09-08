ننشر استعدادات انطلاق الدور الثاني لدوري مراكز الشباب في دمياط

كثفت مديرية الشباب والرياضة في دمياط جهودها واستعداداتها لانطلاق ماراثون الدور الثاني من النسخة العاشرة على ملاعب مركز شباب مدينة دمياط، بما في ذلك الساحة الشعبية وملعب مركز شباب دمياط الجديدة.

شروط الدور الثاني لمراكز الشباب



وتشتمل شروط الدور الثاني لمراكز الشباب على توفير الأمن والإسعافات اللازمة للمصابين، وذلك خلال فعاليات الدوري التي ستبدأ يوم الأحد الموافق 9/10/2023، كما يجب أن يكون هناك توعية بالشروط الخاصة بالدوري بين جميع الفرق وإدارييها.

وبدأت فعاليات برنامج التدريب المسمى "مشواري" لتنمية المهارات الحياتية، ويستهدف النشء من سن 10 سنوات إلى 14 سنة، والشباب من سن 15 إلى 25 سنة، وذلك في مركز شباب العطوي "إدارة شباب الروضة" بالتعاون مع إدارة الشباب في المديرية.

وتأتي هذه الفعاليات برعاية دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ودكتورة منال عوض محافظ دمياط، وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير المديرية، بهدف تمكين هذه الفئات من تحقيق مستقبل أفضل.

وأشار الدكتور وليد الشاذلي إلى تجهيز الملاعب التي تستضيف مباريات الدوري، وتوفير سيارة إسعاف في كل ملعب لحفظ الأرواح، مشيرًا إلى ضرورة إلمام جميع الفرق وإدارييها بالشروط الخاصة بالدوري من خلال النشرات الموزعة على مراكز الشباب المشاركة في الدوري، وذلك عبر صفحة إدارة الشباب بالمديرية على فيسبوك، برعاية دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ودكتورة منال عوض محافظ دمياط، وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير المديرية.

وانطلقت فعاليات البرنامج التدريبي "مشواري لتنمية المهارات الحياتية" بمعسكر للنشء والشباب في مركز شباب العطوي "إدارة شباب الروضة"، بالتعاون مع إدارة الشباب بمديرية الشباب والرياضة، وذلك لتدريب النشء من سن 10 سنوات إلى 14 سنة والشباب من سن 15 إلى 25 سنة، وذلك لتمكينهم من أجل مستقبل أفضل.

تدور محاور البرنامج حول مجموعة من المهارات الحياتية مثل التفكير الإيجابي، الأساليب التحفيزية، التقبُّل، تعلُّم كيفية التعلُّم، تواصل المُرسِل والمستقبِل، التواصل اللفظي والغير لفظي، التفكير الإبداعي، مناطق التعلُّم.

كما يشمل تنمية المهارات الشخصية من خلال شرح نافذة جوهاري، ومفهوم المرونة المعرفية وعقلية النمو، والذكاء العاطفي، بالإضافة إلى إدارة الوقت ومهارات التعامل مع الآخرين والتواصل وطرق الإقناع والتأثير.

كما يشمل البرنامج تدريبًا على مهارات العرض والتقديم، والتفكير الإبداعي بطريقة اسكامبر، وأسلوب العصف الذهني.

وأخيرًا، تتضمن المرحلة الأخيرة من البرنامج شرح طرق البحث عن وظيفة، وكتابة السيرة الذاتية (C.V)، وكيفية اجتياز مقابلة العمل، وإعداد خطة عمل لمشروع صغير، مما يساعد على تنمية مهارات الشباب والنشء بصورة فعالة.