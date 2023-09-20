الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عاجل.. مقدمات تبدأ بـ25 ألف جنيه.. تفاصيل قرار الإتاحة الدائمة لوحدات جنة وسكن مصر والإسكان المتميز

سكن مصر
سكن مصر

أوضح عمرو خطاب، المتحدث باسم  وزارة الإسكان، تفاصيل قرار الإسكان  فيما يتعلق بالإتاحة الدائمة لوحدات جنة وسكن مصر والإسكان المتميز، قائلاً: "إن الإتاحة الدائمة هو موضوع جديد أقرته هيئة المجتمعات برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، حيث قرر مجلس إدارة الهيئة بأن تكون هناك إتاحة دائمة في معظم المدن". 

وأضاف عمرو خطاب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر القناة الأولى المصرية، أن الإتاحة الدائمة تعني أنه ستكون هناك شقق متاحة شاغرة لأي مواطن يرغب في حجز وحدة سكنية، وذلك من خلال توجهه لجهاز المدينة الذي يسكن بها، وذلك على مستوى وحدات جنة وسكن مصر والإسكان المتميز، والإسكان ذي الطابع الساحلي، مثل رشيد والمنصورة الجديدة والعلمين الجديدة. 

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وأشار إلى أن الإتاحة الدائمة تعني أن الوحدات السكنية منفذة ومشطبة وجاهزة على السكن والفرش. 

وبين أنه خلال هذا الطرح ستكون متاحة مدينة رشيد الجديدة كمدينة ساحلية جديدة، وهي مدينة واعدة وسيطة بين الإسكندرية والبحيرة. 

وأكد أن المقدمات تبدأ من 25 ألف جنيه للإسكان المتميز. 

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