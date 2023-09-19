انطلاق معرض «سيتى سكيب مصر 2023» بمشاركة أكثر من 70 عارضًا.. غدا

- توقعات باستقبال أكثر من 20 ألف زائر وإطلاق مشروعات حصريًا

- أيمن القوصى: المعرض يوفر فرصًا استثمارية فى «مستقبل سيتى»

أعلنت شركة «إنفورما ماركتس» عن إطلاق النسخة الثانية عشرة من معرض «سيتى سكيب مصر ٢٠٢٣»، تحت رعاية وزارة الإسكان، خلال الفترة من ٢٠ إلى ٢٣ سبتمبر الجارى، فى مركز مصر الدولى للمعارض.

يقدم معرض «سيتى سكيب» فرصة حقيقية للاطلاع على تطورات القطاع العقارى، والتعرف على التقنيات المتطورة التى تقود هذا القطاع الاستراتيجى، ما يسهم فى تحفيز فرص الاستثمار، ورسم مستقبل قطاع العقارات فى مصر.

ونجح معرض «سيتى سكيب»، على مدار ١٢ عامًا، فى إثبات قدرته واستمراره فى تعزيز نمو قطاع العقارات فى المنطقة، بدعم من القطاعين العام والخاص، حتى أصبح واحدًا من أهم المعارض الإقليمية الكبيرة، التى تتضمن كلًا من: مصر والسعودية والبحرين وقطر، وتُمكّن من ربط المستثمرين والمطورين بفرص فريدة فى المنطقة.

وخلال النسخة الثانية عشرة، سيضم معرض «سيتى سكيب» أكثر من ٧٠ عارضًا، على مساحة مغطاة تمتد لأكثر من ٣٥ ألف متر مربع مغطاة فى ٤ صالات عرض، لعرض مئات المشروعات التى تغطى معظم المواقع الرئيسية فى مصر، وتقديم باقات من العروض وخطط الدفع الحصرية.

وسيُعلن خلال المعرض، أيضًا، عن إطلاق مشروعات حصريًا، ومن المتوقع أن يشهد الحدث استقبال أكثر من ٢٠ ألف زائر، بحضور ومشاركة قوية من كل الجهات والمؤسسات ذات الصلة المهتمة بالقطاع العقارى.

وقال روبير دانيال، مدير معرض «سيتى سكيب»: «سوق العقارات المصرية تتمتع بالعديد من المميزات، التى تجعلها محط أنظار المستثمرين، وعامل جذب لأصحاب رءوس الأموال، خاصة ما يتعلق بقدرتها الكبيرة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الحالية».

وأضاف «دانيال»: «معرض سيتى سكيب يعد شريكًا رئيسيًا لنمو القطاع العقارى المصرى، ويتيح فرصة قوية لكل المطورين العقاريين لعرض مشروعاتهم، والتواصل على أرض الواقع مع شبكة كبيرة من العاملين والمستثمرين فى قطاع العقارات تحت سقف واحد».

وأشار إلى اتخاذ شركة «إنفورما ماركتس» كل الاستعدادات اللازمة لإنجاح النسخة الثانية عشرة من معرض «سيتى سكيب»، ما يتوافق مع توجهات الدولة نحو التطوير العمرانى، الذى يستهدف تعزيز الرفاه الاجتماعى، وتحقيق التنمية المستدامة.

وكشف عن أن فعاليات المعرض تتضمن تنظيم منصة «Cityscape Talks»، لمشاركة الخبرات ومناقشة أهم تطورات القطاع بين الخبراء من القطاعين العام والخاص من جانب أصحاب الريادة فى القطاع، علمًا بأن هذه النسخة تغطى قطاع العقارات بأكمله، من سكنية وتجارية وتجزئة وإدارية وصناعية وضيافة.

وأضاف: «على مدار فترة انعقاد المعرض، ستجمع محادثات سيتى سكيب Cityscape Talks بين كبار مطورى العقارات والمستثمرين وممثلى الحكومة وصناع القرار الرئيسيين، لمناقشة أهم المستجدات التى تؤثر على العقارات وفرص الاستثمار والتمويل، والرهن العقارى والاستدامة، ما يجعل القرار الاستثمارى واضحًا وجليًا».

وقال أيمن القوصى، العضو المنتدب، المدير التنفيذى لشركة «ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية»، إن المعرض يوفر فرصًا استثمارية لشركات التطوير العقارى العاملة فى مدينة «مستقبل سيتى».