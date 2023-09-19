ضياء رشوان: نترقب تطورات الانتخابات الرئاسية باعتباره حدثًا رئيسيًا كبيرًا

قال الكاتب الصحفي، ضياء رشوان، المنسق العام للـ حوار الوطني، إن الجلسات الخاصة التي عقدت الأسبوع المنصرم، فقد تم انعقاد أكثر من جلسة، انتهت إلى تفاصيل لا يمكن الإعلان عنها، قبل رفعها لمجلس الأمناء، حيث إن مجلس الأمناء لم يجتمع حتى الآن لينظرها، حيث لا بد أن يقرها لأنه صاحب الصلاحية الوحيدة في الحوار الوطني كله لبلورتها، ووضعها في الشكل النهائي للتقديم للرئيس.

وأضاف رشوان خلال لقائه ببرنامج "حديث الأخبار" المذاع عبر فضائية extra news، نحن الآن نترقب تطورات الانتخابات الرئاسية، لافتاً إلى أنه حدث رئيسي كبير في الحياة السياسية المصرية.

بيان مجلس أمناء الحوار الوطني بخصوص الانتخابات الرئاسية

وأوضح أنه قد صدر بيان من مجلس أمناء الحوار الوطني فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية، لافتاً إلى أن البين صدر أمس وهو بيان في غاية الأهمية والجدية، معقبًا: "نحن في انتظار مؤتمر صحفي غدًا للهيئة الوطنية للانتخابات في الساعة الـ2 ظهرًا، وفيه سيعلن أشياء محددة، حيث إن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة الوحيدة المنوط بها إجراء كل أنواع الانتخابات في مصر".