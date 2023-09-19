الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ضياء رشوان: نترقب تطورات الانتخابات الرئاسية باعتباره حدثًا رئيسيًا كبيرًا

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال الكاتب الصحفي، ضياء رشوان، المنسق العام للـ حوار الوطني،  إن الجلسات الخاصة التي عقدت الأسبوع المنصرم، فقد تم انعقاد أكثر من جلسة، انتهت إلى تفاصيل لا يمكن الإعلان عنها، قبل رفعها لمجلس الأمناء، حيث إن مجلس الأمناء لم يجتمع حتى الآن لينظرها، حيث لا بد أن يقرها لأنه صاحب الصلاحية الوحيدة في الحوار الوطني كله لبلورتها، ووضعها في الشكل النهائي للتقديم للرئيس. 

وأضاف رشوان خلال لقائه ببرنامج "حديث الأخبار" المذاع عبر فضائية extra news، نحن الآن نترقب تطورات الانتخابات الرئاسية، لافتاً إلى أنه حدث رئيسي كبير في الحياة السياسية المصرية. 

بيان مجلس أمناء الحوار الوطني بخصوص الانتخابات الرئاسية

وأوضح أنه قد صدر بيان من مجلس أمناء الحوار الوطني فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية، لافتاً إلى أن البين صدر أمس وهو بيان في غاية الأهمية والجدية، معقبًا: "نحن في انتظار مؤتمر صحفي غدًا للهيئة الوطنية للانتخابات في الساعة الـ2 ظهرًا، وفيه سيعلن أشياء محددة، حيث إن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة الوحيدة المنوط بها إجراء كل أنواع الانتخابات في مصر". 

ضياء رشوان الانتخابات الرئاسية الجلسات العامة للحوار الوطني الجلسات المتخصصة الحوار الوطنى برنامج حديث الأخبار

الأكثر قراءة

عاجل.. موعد صرف مرتبات سبتمبر للعاملين بالدولة قبل الزيادة (تفاصيل)

"التموين" توضح حقيقة إيقاف صرف المقررات 4 أيام

بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

أحمد موسى: إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية قبل انتهاء مدة النظام الحاكم بـ30 يومًا

حقيقة ورقة الخمسين جنيهًا الجديدة فى مصر.. "الدستور" يوضح

الأهلى يكشف حقيقة تغريم "كهربا" بعد "سهرة فى ملهى ليلى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سلمان إسماعيل

رسالة إلى «أمل» الليبية

أسامة الشندويلي

مصر التى بناها المصريون

وائل لطفي

مطلوب ثورة ضد البيروقراطية

ماجد حبته

زيارة جديدة للإمارات

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (3)

حسين دعسة

فى أسبوع نيويورك الأممى: الأسد إلى الصين.. والتعاون الخليجى يقنع أمريكا بحل الدولتين

أحمد غنام

الوثائقية.. مستودع أسرار التاريخ

ماجد حبته

التنمية المستدامة.. وتحالف 2030 المحلى

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل فلسطينيين وإصابة 30 آخرين فى اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين

اللقاء المُنتظر.. ما الملفات المطروحة في لقاء بايدن ونتنياهو فى نيويورك؟

رئيس الوزراء الفلسطينى يدعو واشنطن لدور فاعل للجم العدوان الإسرائيلى