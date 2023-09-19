وسط حضور فني كبير.. انتهاء عزاء الفنان أشرف مصيلحي (صور)

انتهى، منذ قليل، عزاء الفنان أشرف مصيلحي بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس حيث شهد العزاء حضور كبير من نجوم الوسط الفني لأداء العزاء في الفنان الراحل.

عزاء الفنان أشرف مصيلحي

وظهرت المخرجة منال الصيفي في ختام العزاء وهى في حالة صعبة ويخيم عليها الحزن فيما قدم كلا من أمير كرارة وصلاح عبدالله ومحمد هنيدي ونقيب الممثلين الفنان أشرف زكي العزاء لها، كما حرصت الفنانة بشرى وأشرف زكي وزوجته روجينا وعدد من مشاهير الفن والإعلام على تقديم واجب العزاء اليوم.

عزاء الفنان أشرف مصيلحي

وغيب الموت الفنان الراحل مساء الأحد الماضي بعد صراع طويل مع سرطان المخ حيث كان يمكث في ساعاته الأخيرة في منزله يتلقى العلاج وتم وضعه على أجهزة التنفس الصناعي.

عزاء الفنان أشرف مصيلحي

وشيعت جنازته أمس من مسجد المشير طنطاوي بحضور عدد من الفنانين كان أبرزهم الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وزوجته الفنانة روجينا والفنانة إلهام شاهين والفنان يوسف الشريف والفنانة لبلبة وماجد المصرى، وميرت عمر الحريرى وماجدة زكي والمخرج علي إدريس وزوجته الكاتبة زينب عزيز وأمل رزق والمنتج جابي خورى وأسامة منير وأحمد سعيد عبد الغني وخالد جلال ومنال سلامة ويوسف الشريف وسلوى محمد علي ومحسن بغدادى وإلهام شاهين ويسرا اللوزي ودينا فؤاد.

عزاء الفنان أشرف مصيلحي

عزاء الفنان أشرف مصيلحي

عزاء الفنان أشرف مصيلحي