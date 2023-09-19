"المنشات الفندقية" تُصدر حزمة قرارات لمواجهة جرائم التحرش بالنزلاء

أصدرت غرفة المنشات الفندقية برئاسة علاء عاقل، منشورًا لجميع الفنادق حول التصدى لجرائم التحرش الجنسى والتأكيد على معاونة الجهات المختصة حيال الامر.

وأشارت الغرفة فى منشور لها، إلى أنها تلقت عددًا من الشكاوى حول تكرار حوادث التحرش الجنسى من قبل بعض العاملين بـالمنشآت الفندقية بالسائحات من الجنسيات الأجنبية، موضحة أن فعل التحرش من الجرائم الجنائية المشينة والمخلة بالشرف ومن ثم فقد عاقب المشرع مرتكبها بعقوبات جنائيه رادعة تصل للسجن لمدة 4 سنوات.

وأشار المنشور، إلى تأثير مثل تلك الجرائم على سمعة السياحة المصرية في الخارج وما ترتبه من أضرار على المستوى السياسى والاقتصادى.

وأكدت أن إرتكاب مثل هذه الجرائم بالمنشآت الفندقية يعرضها لعقوبات إدارية تصل إلى حد إلغاء الترخيص؛ كما يعرضها لتكبد التعويضات التى قد يحكم بها للمجنى عليها إعمالاً لقواعد مسئولية المتبوع عن أعمال تابعيه؛ فضلاً عن مردوده الإقتصادى السلبى على المنشأة .

المنشآت الفندقية تصدر توصيات لفنادق

وطالبت الغرفة أعضائها بضرورة‏ التدقيق فى اختيار العاملين بها سواء من العمالة الدائمة أو الموسمية؛ مع التأكيد ‏على عدم قيام إدارة المنشأة بتشغيل الموظف الجديد بالفندق إلا بعد حصوله على الدورات التدريبية اللازمة.

وطالبت الغرفة، المنشآت الفندقية بتوعية كافة العاملين بخطورة ارتكاب مثل هذه الجرائم وما يترتب عليها من عقوبات سالبة للحرية وذلك عن طريق الدورات التدريبية والتوجيهات الشخصية المباشرة لكل عامل.

وشدد المنشور على ضرورة متابعة ومراقبة سلوك العاملين واستبعاد من يثبت سوء سلوكه بعد إنذاره وعدم استجابته، والتأكيد على قيام إدارة المنشأة الفندقية بالتنبيه اليومى على موظفيها بالأقسام المختلفة، الالتزام بأخلاقيات العمل.