الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حجز عاطلين بتهمة حيازة "الاستروكس" داخل سيارة بالتجمع

الاستروكس
الاستروكس

قررت نيابة القاهرة الجديدة اليوم الثلاثاء حجز عاطلين 24 ساعة لحين وصول تحريات المباحث، على خلفية اتهامهما بحيازة كمية من مخدر الاستروكس داخل سيارة ملك أحدهم.

ضبط عاطلين وبحوزتهم كمية من مخدر الاستروكس داخل سيارة بالتجمع 

وطالبت النيابة بسرعة إرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوي لفحصها وإسال تقرير مفصل عنها ، وسرعة ارسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

بداية الواقعة عندما تمكن رجال تأمين منطقة التجمع الاول من ضبط سيارة يستقلها شخصين وبداخلها حقيبة بها كمية من مخدر الاستروكس وزنت 700 جرام ، وتم اقتيادهم لقسم الشرطة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق 

 

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القبض على صيدلي ضبط بمليون 100 ألف قرص مخدر في القاهرة

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