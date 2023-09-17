الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بأسلوب الخطف.. حبس المتهمين بسرقة الهواتف المحمولة بالزيتون

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت نيابة الزيتون، الأحد، حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين  بأسلوب الخطف مستقلين مركبة تروسكل ويسيرون عكس الاتجاه بمنطقة الزيتون.

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تفاصيل ضبط 3 عاطلين وبحوزتهم هواتف محمولة مسروقة بمنطقة الزيتون 

كما طالبت النيابة المختصة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

وكشفت التحقيقات الأولية بأن المتهمين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة الهواتف المحموله من المواطنين بأسلوب الخطف وأقروا بإرتكاب وقائع السرقة بهدف بيع الهواتف المحمولة والتربح والكسب غير المشروع منها.

تعود بداية الواقعة عندما تم ضبط "3 أشخاص - مقيمين بدائرة قسم شرطة المرج  حال استقلالهم مركبة تروسيكل وسيرهم عكس الاتجاه وبحوزتهم  هواتف محمولة مجهولة المصدر.

وبمناقشتهم، اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابيًا تخصص نشاطهم الإجرامى فى مجال سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف" وأن المضبوطات من وقائع سرقة بذات الأسلوب  والمبلغ المالى من متحصلات بيع الهواتف المسروقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تفاصيل ضبط المتهمين بسرقة السيارات بالتجمع 
وقررت نيابة القاهرة الجديدة، الأحد، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى لاتهامهم بسرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع وكسر الزجاج، كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

وأقر المتهمين أمام جهات التحقيق المختصة بنيابة القاهرة الجديدة بإرتكاب وقائع سرقة السيارات بغرض تفكيكها وبيعها خردة وأقروا بإرتكاب 3 وقائع بذات الأسلوب.

وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة التجمع من ضبط عاطلين أثناء محاولتهم سرقة سيارة بأسلوب كسر الزجاج بدائرة القسم واقروا بمحاولتهم لسرقة السيارة وأنهم وراء سرقة 3 سيارات وتم اقتيادهم لقسم الشرطة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

سرقة السيارة القاهرة الجديدة الهواتف المسروقة منطقة الزيتون نيابة الزيتون

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