فكّها وبيعها خردة.. تفاصيل حبس المتهمين بسرقة السيارات بالقاهرة الجديدة

قررت نيابة القاهرة الجديدة، الأحد، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى لاتهامهم بسرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع وكسر الزجاج .

تفاصيل ضبط المتهمين بسرقة السيارات بالتجمع

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

وأقر المتهمين أمام جهات التحقيق المختصة بنيابة القاهرة الجديدة بإرتكاب وقائع سرقة السيارات بغرض تفكيكها وبيعها خردة وأقروا بإرتكاب 3 وقائع بذات الأسلوب.

وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة التجمع من ضبط عاطلين أثناء محاولتهم سرقة سيارة بأسلوب كسر الزجاج بدائرة القسم واقروا بمحاولتهم لسرقة السيارة وأنهم وراء سرقة 3 سيارات وتم اقتيادهم لقسم الشرطة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تفاصيل ضبط المتهمين بسرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب بالقاهرة الجديدة

وقررت النيابة بالقاهرة الجديدة اليوم حبس المتهمين بسرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى، كما طالبت النيابة العامة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

وكشفت التحريات الأولية التي تجريها النيابة العامة، بأن المتهمين عاطلين ومسجلين فى قضايا سرقة شقق سكنية وسرقة المواطنين بالإكراه.

وأقروا أمام جهات التحقيق المختصة بنيابة القاهرة الجديدة بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب وأقروا بأنهم تمكنوا من سرقة 5 شقق سكنية بذات الأسلوب.

كما أقروا ببيعهم المضبوطات لدى عميلهم سيئ النية مقيم بمنطقة الخانكة، مشيرين إلى أنه من يقوم بالتصرف بالمسروقات.