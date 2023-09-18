الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على صيدلي ضبط بمليون 100 ألف قرص مخدر في القاهرة

حبس
حبس

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط كميات كبيرة من الأقراص المخدرة بحوزة صيدلي في القاهرة بقصد الإتجار.

القبض على صيدلي لاتهامه بالإتجار في الأقراص المخدرة

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام صيدلي ومالك شركة أدوية له معلومات جنائية، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالأقراص المخدرة متخذًا من الشركة محل عمله مسرحًا لممارسة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته 260 علبة عقار مخدر بإجمالي 26 ألف قرص ومبالغ مالية عملات "أجنبية ومحلية" وهاتفي محمول.

بمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار، وأقر بتحصله عليها من إحدى شركات الأدوية بدعوى تصديرها للخارج، حيث يقوم من خلال شريكه -مقيم بالخارج- بإرسال إيميلات وهمية وأوراق منسوب صدورها لجمارك الدول التي يدعي تصدير العقاقير الطبية لها، لإيهام الشركة سالفة الذكر بقيامه بإعادة تصديرها إلا أنه يقوم بالإتجار بها داخل السوق المحلي محققًا أرباحا غير مشروعة. 

 

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وبمناقشته قرر بأنه يحتفظ بكميات أخرى من الأقراص المخدرة داخل شقة مستأجرة كائنة بدائرة قسم شرطة المرج، وتم استهداف الشقة المشار إليها وعثر بداخلها على مليون و 74 ألف قرص مخدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار بالمواد والأقراص المخدرة.

 

ضبط عصابة تخصصت في السرقات بالأقصر

في سياق آخر، نجحت أجهزة الأمن في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع السرقات بالأقصر فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها  لاسيما جرائم السرقات.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام ومديرية أمن الأقصر قيام (3 أشخاص - مقيمين بدائرة مركز شرطة أرمنت) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع السرقات.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم بمحيط محل سكنهم ، وبحوزتهم (سيارة "مُبلغ بسرقتها" وبداخلها 2 بندقية خرطوش - طبنجة و2 خزينة -  عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة ) وكذا (سيارة نقل محمل عليها "بعض المهمات المصلحية الخاصة ببعض الجهات الحكومية وزنوا جميعاً 600 كيلو جرام -  الأدوات والعدد المستخدمة فى نشاطهم) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب عدد 8 وقائع بدوائر مركزى شرطة "منيا القمح بالشرقية ، أرمنت بالأقصر " وقسم شرطة أول أسوان وأرشدوا عن المسروقات (2 سيارة - 6 دراجات نارية).

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