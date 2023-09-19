محمد الباز يشارك نواب التنسيقية فى افتتاح مكتبة عصير الكتب (صور)

افتتحت مكتبة عصير الكتب أحدث فروعها في القاهرة بحضور عدد من السياسيين والفنانين والناشرين وصناع المحتوى.

وقال المستشار محمود فوزي، أمين المجلس الأعلى للإعلام، أمين اللجنة الفنية للحوار الوطني، إن عصير الكتب تجربة شبابية تستحق الدعم والالتفاف، متوقعًا لهم تحقيق نجاحات كبيرة في سوق النشر العربية.

أكد محمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، أن افتتاح مكتبة جديدة يمثل متنفسًا للكتاب ولمحبي القراءة، لا سيما في الأوضاع الاقتصادية التي تحيط بالعالم أجمع، أما سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، فقد أكد دعمه لعصير الكتب، وقال إن تجربتهم الناجحة مثار فخر للناشرين المصريين.

كانت مفاجأة الافتتاح وجود الأديب الكبير إبراهيم عبدالمجيد الذي تحامل على نفسه رغم ظروف مرضه، وأبدى سعادته بأن يكون للكتاب منفذ جديد، مؤكدًا أنه لم يتردد لحظة في دعم عصير الكتب في بدايتها من خلال طبعة خاصة من ثلاثيته الشهيرة عن الاسكندرية.

وظهر في الافتتاح وفد رسمي من تنسيقية شباب الأحزاب ومنهم النواب رامي جلال عامر ورامي القاضي وأحمد مبارك ومارسيل مجدي وداليا فكري ومينا كمال.

كما حضر الافتتاح الفنان سامح حسين الذي أشار إلى حلمه بأن تتواجد مكتبات مثل عصير الكتب في كل ربوع مصر، مشيدًا بالكتب المتميزة التي شاهدها.

وجمع الافتتاح بين عدد من السياسيين ورؤساء الأحزاب مثل أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، وفريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، والنائبة الأديبة ضحى عاصي التي أكدت سعادتها بالتطور الذي أضافته عصير الكتب في سوق النشر المصرية والعربية، فيما قال المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس نادي الزهور إن دعم الثقافة في مصر أمر لا بد منه لمواجهة الأفكار الهدامة، وشدد طارق العوضي وعضو لجنة العفو الرئاسي على أهمية العديد من العناوين التي قدمتها المكتبة كإضافة قوية في سوق النشر العربية.

شارك في الافتتاح مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين، وعدد من صناع المحتوى مثل سامح سند وريهام عياد، وعدد من الإعلاميين البارزين وعلى رأسهم الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور" والإعلامية ياسمين نورالدين، كما شارك موفد من سفارة كولومبيا في الفعالية التي امتدت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.