الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عمرو دياب يُحيى حفلين غنائيين فى دبى وقطر أكتوبر المقبل

عمرو دياب
عمرو دياب

يستعد المطرب عمرو دياب لإحياء جولة غنائية في عدد من الدول العربية خلال شهر أكتوبر المقبل.

ويُحيي الهضبة في 6 أكتوبر المقبل حفلًا غنائيًا ضخمًا بقطر، وذلك كحفل ختامي لجائزة الخطوط الجوية القطرية الكبرى قطر للفورمولا 1.

فيما يحيي الهضبة في 20 أكتوبر المقبل حفلًا غنائيًا كبيرًا وسط جمهوره في دبي بالإمارات العربية المتحدة.

ومن المقرر أن يقدم الهضبة خلال الحفل "ده لو اتساب، بحبه، ويّاه، قمرين، نور العين، العالم الله، راجع، إنتي لسه، أيام وبنعيشها، كان طيب، يتعلموا، هتدلع، وخلص على قلبي، ووياه، ويا ليل، والحفلة"، وغيرها من أشهر أعماله الغنائية القديمة والحديثة.

آخر أعمال عمرو دياب الغنائية

وطرح الفترة الماضية عمرو دياب عددًا من الأغنيات المنفردة آخرها أغنية بعنوان "والله أبدًا" وتحتوي الأغنية على مقاطع من الشعر الأندلسي لابن زيدون، وتعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي والملحن الموسيقي عزيز الشافعي والموزع الموسيقي عادل حقي.

وتعتبر أغنية "والله أبدًا" ثالث أغنية يطرحها الهضبة في موسم الصيف الحالي، إذ طرح أغاني "خلص على قلبي"، و"قولي اسمي"، إلى جانب أغنية "يا ليل" للدعاية لشركة المحمول، بمشاركة نجله عبدالله.

لأول مرة تعاون عمرو دياب مع نجله عبدالله في أغنية بعنوان "يا ليل" وقدما الأغنية معًا على طريقة الديو وتعاون "الهضبة" في الأغنية مع الشاعر الغنائي أمير طعيمة والموزع الموسيقي أحمد إبراهيم وميكساچ وديچيتال ماستر أمير محروس، والأغنية من ألحان عمرو دياب واحتوت الأغنية على كلمات باللغة العربية والإنجليزية وحققت نجاحًا كبيرًا بين الجمهور وتصدرت ترند تطبيق الأغنيات الشهير "أنغامي" على مدار الفترة الماضية.

النجم عمرو دياب عمرو دياب قطر فورمولا 1 الخطوط الجوية القطرية دبي لإمارات العربية المتحدة

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