الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة المتهمين بسرقة الشقق السكنية في مدينتي الشروق وبدر إلى الجنح

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أحالت نيابة الشروق وبدر، اليوم الثلاثاء، المتهمين بسرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب بنطاق مدينتى الشروق وبدر إلى محكمة الجنح.

تفاصيل إحالة المتهمين بسرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب بالشروق


وكشف قرار الإحالة أن المتهمين هما إسلام .ح، ومحمود .ع، وأقرا أمام جهات التحقيق المختصة بنيابة الشروق وبدر بتخصص نشاطهما الإجرامي فى سرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب بنطاق المدن الجديدة، كما أقرا بارتكاب ٣ وقائع سرقة بذات الأسلوب.

وبدأت الواقعة عندما ورد عدة بلاغات لقسم شرطة الشروق تفيد بسرقة شققهم السكنية بأسلوب كسر الباب وبإجراء التحريات الأمنية الخاصة بالمناطق التى شهدت وقائع السرقة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب وقائع السرقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي أصدرت قرارها سالف الذكر.

 

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حبس خادمة سرقت مصوغات ذهبية من شقة في الشروق

 

نيابة الشروق وبدر مدينة الشروق المتهمين تشكيل عصابي بدر محكمة الجنح

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