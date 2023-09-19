30 دقيقة.. الأهلي يهدد مرمى المصري وموديست يضيع هدفًا مؤكدًا

مرت 30 دقيقة من مباراة الأهلي والمصري المقامة، مساء الثلاثاء، في الجولة الأولى من الدوري الممتاز.

وفرض التعادل السلبي نفسه على مجريات الربع ساعة أولى، ولم يستحوذ فريق على الكرة أكثر من الآخر وسط فترة جس النبض.

وبدأ الأهلي خطورته بالدقيقة 17 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء عن طريق إمام عاشور علت مرمى محمود جاد.

وفي الدقيقة 23 أضاع موديست كرة سهلة داخل منطقة الجزاء، بعدما أخطأ في التسديد أمام مرمى جا.

موعد مباراة الأهلي والمصري بالدوري الممتاز

ويستهل الأهلي رحلة الدفاع عن لقبه الليلة، مع نظيره المصري البورسعيدي، في تمام السابعة مساء اليوم الثلاثاء موعد مباراة الاهلي والمصري، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز (موسم 2023/2024).

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمصري بالدوري الممتاز

تنقل مباراة الأهلي مع المصري البورسعيدي، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت، المالك الرسمي والحصري، لكافة منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

غيابات الأهلي أمام المصري في الدوري الممتاز

وتشهد قائمة الأهلي لمباراة الفريق البورسعيدي، غياب 11 لاعبًا عن المواجهة للأسباب مختلفة، وهم كريم نيدفيد ومحمود متولي وعمرو السولية للإصابة، وأكرم توفيق لاستكمال البرنامج التأهيلي، وصلاح محسن للإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء من الموسم الماضي.

كما تم استعباد خالد عبد الفتاح ومحمد الضاوي كريستو، ومعتز محمد بجانب الثنائى محمود كهربا وحسين الشحات.