15 دقيقة.. تعادل سلبى بين الأهلى والمصرى فى الدورى

مرت 15 دقيقة من مباراة الأهلي والمصري المقامة مساء اليوم في الجولة الأولى من الدوري.

وفرض التعادل السلبي نفسه على مجريات الربع ساعة الأولى، ولم يستحوذ فريق على الكرة أكثر من الآخر وسط فترة جس النبض.

موعد مباراة الأهلي والمصري بالدوري الممتاز

يستهل الأهلي رحلة الدفاع عن لقبه الليلة، مع نظيره المصري البورسعيدي، في تمام السابعة مساء الثلاثاء موعد مباراة الأهلي والمصري، على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز (موسم 2023/2024).

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمصري بالدوري الممتاز

تنقل مباراة الأهلي مع المصري البورسعيدي، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت، المالك الرسمي والحصري، لكافة منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

غيابات الأهلي أمام المصري البورسعيدي بالدوري الممتاز

تشهد قائمة الأهلي لمباراة الفريق البورسعيدي، غياب 11 لاعبًا عن المواجهة لأسباب مختلفة، وهم كريم نيدفيد ومحمود متولي وعمرو السولية للإصابة، وأكرم توفيق لاستكمال البرنامج التأهيلي، وصلاح محسن للإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء من الموسم الماضي.

كما تم استعباد كل من خالد عبدالفتاح ومحمد الضاوي كريستو، ومعتز محمد، بجانب الثنائى محمود كهربا وحسين الشحات للايقاف.