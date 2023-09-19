الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

سلوى عثمان لـ"الدستور": شخصيتي في نعمة الأفوكاتو مختلفة ومتنوعة

سلوي عثمان
سلوي عثمان

تحمست الفنانة سلوي عثمان إلى دورها في مسلسل نعمة الأفاوكاتو بطولة مي عمر وإخراج محمد سامي، ووافقت دون تردد على الدور بمجرد أن تواصل معها المخرج محمد سامي.

وتابعت سلوى، لـ"الدستور":"انبسطت جدًا بهذا الدور في مسلسل نعمة الأفوكاتو وشخصيتي فيه مختلفة ومتنوعة، خاصةً أن بحب الشغل مع المخرج محمد سامي فهو مخرج متمكن من أدواته ويخرج كل اللي عند الممثل، بيخليك تعمل الدور وانت مستريح بدون أي ضغط، والكواليس بتكون كويسة وكله بيساعد بعضه".

وعن دورها التي تجسده قالت سلوى عثمان:"بجسد شخصية أم، وهكون أم لولد وبنت، وستكون الفنانة الشابة هدير عبد الناصر دور بنتي في المسلسل، وهتكون شغالة مع الأفوكاتو نعمة التي تجسد دورها الفنانة مي عمر".

شخصية مي عمر  في نعمة الأفوكاتو

وتقدم مى عمر شخصية “محامية” تدعى نعمة أبوعلب، وهى شخصية جديدة تقدمها مى لأول مرة فى الدراما، قصة محمد سامي ويشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق، وإخراج محمد سامى.

ابطال مسلسل نعم الافوكاتو

يشارك فى بطولة مسلسل نعم الأفوكاتو بجانب مى عمر كل من أحمد زاهر، كمال أبورية، أروى جودة، سلوى عثمان، سامي مغاوري، لبنى ونس، عماد زيادة، هدير عبدالناصر، غادة فلفل، أحمد ماجد، ولاء الشريف، محمود غريب، والعمل تدور أحداثه في 15 حلقة في إطار اجتماعي تشويقي، ومن المقرر أن يجمع العمل عدد من ضيوف الشرف خلال مدة التصوير.

أوشكت مي عمر على الانتهاء من تصوير المشاهد الداخلية للعمل، حيث يتم التصوير بشكل يومي رغبة من صناع العمل في الانتهاء من تصويره بالكامل خلال الفترة المقبلة؛ ليكون أول مسلسل جاهز للعرض بشهر رمضان المقبل لعام 2024. 

مسلسل ات رمضان مسلسلات رمضان نعمة الأفوكاتو الفنانة سلوى عثمان الفنانة مي عمر

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