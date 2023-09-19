رمضان عبدالمعز: النبى كان يتعامل بإنسانيته مع الصحابة

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل بإنسانيته مع الصحابة، ولهذا قال سيدنا عثمان رضي الله عنه "إنا والله قد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر، وكان يعود مرضانا ويتبع جنائزنا، ويغزو معنا، ويواسينا بالقليل والكثير".

صفات النبي

وأكد عبدالرازق، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه من أعظم صفات الإسلام الحميدة زيارة المريض في الفراش، حيث هذه الزيارة تشير إلى أن الشخص عجز عن الخروج للناس فأرسل الله الناس حتى فراشه.

مواساة النبي للصحابة

وأضاف في حديثه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شديد اللطف بأحبته وأصحابه، وكان هذا اللطف وقت الرخاء والشدة، حيث كان النبي يصطف المسلمين بالصفوف الأولى من الحرب، وكان من أول المتواجدين وقت الفرح، ولهذا قال الصحابة "كنا إذا اشتد البأس التقينا برسول الله".