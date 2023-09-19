رمضان عبدالمعز: النبى كان كاملًا فى الصفات والأخلاق الإنسانية

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان كاملًا في الصفات والأخلاق الإنسانية، وكان النبي يتألم مثلما يتألم البشر، فكان يبكي عند الشدة والحزن، لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن البكاء رحمة للعبد

إنسانية النبي

وأكد الشيخ رمضان عبدالمعز، خلال تقديمه برنامج “لعلهم يفقهون” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع كل المجتمع بجميع فئاته بمشاعر النبل والمحبة واللطف.

وأضاف في حديثه، أن النبي في وقت الشدة كان يحزن ويشعر بالألم الشديد ومع ذلك لا يقول إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى، بالرغم من شدة الابتلاءات التي كان يُوضع فيها النبي.

مشاعر الجد

النبي صلى الله عليه وسلم كان شديد الحب للحسن والحسين، رضي الله عنهما، فكان قلبه يتمزق ببكاء أحفاده، فكان يتألم لبكائهم وألمهم.