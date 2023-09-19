ختام فعاليات بطولة الغردقة للكاراتيه في نسختها الثانية

يواصل المشاركون ببطولة الغردقة للكاراتيه، فعاليات البطولة لليوم الثاني على التوالي، وذلك ضمن النسخة الثانية لبطولة الغردقة للكاراتيه في نسختها الثانية سبتمبر ٢٠٢٣م، والتي تقام فعالياتها بالصالة المغطاة «المركز الدولي للتنمية الرياضية»، بمشاركة 450 لاعبا على مستوى الجمهورية من مختلف الهيئات الرياضية ما بين مراكز شباب وأندية.

وتفقد وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة البحر الأحمر حسن خلف؛ فعاليات اليوم الثاني للبطولة، لدعم المشاركين والقائمين عليها، وتوجيه الدعم اللازم لهم خلال فعاليات اليوم الثاني والأخير لها.

وأكد محمد الشيخي رئيس مجلس إدارة نادي الغردقة الرياضي، أن البطولة انطلقت أمس الاثنين وتنتهي اليوم بإقامة حفل تكريم الفائزين والمشاركين بالبطولة، والتي تضم 25 حكماً، بحضور محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه وعضو المكتب الفني للاتحاد الدولي، وأمين الزعبلاوي عضو مجلس ادارة اتحاد الكاراتيه.

وأضاف الشيخي، أن فعاليات البطولة لاقت إقبالاً كبيرًا من اللاعبين وأسرهم وأعضاء الهيئات الرياضية المختلفة بالمحافظة، مؤكدًا أن الحفل الختامي للبطولة سيقام خلاله حفلاً غنائيًا وحضور عدد من الشخصيات العامة والرياضيين والتنفيذيين مساء اليوم.

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