لماذا اختارت ابنة أسامة أنور عكاشة خالد يوسف لـ"الإسكندراني"؟

تصدر فيلم الإسكندراني محركات البحث "جوجل"؛ للسيناريست أسامة أنور عكاشة الذي أعربت ابنته نسرين عكاشة عن سعادتها بخروج السيناريو للنور بعد سنوات طويلة.

وقالت الإذاعية نسرين عكاشة، لـ"الدستور":"الفيلم مكتوب السيناريو بتاعه من زمان، ووالدي كان نفسه يتعمل جدًا وقررت أنه ميخرجش لأي مخرج أو أي شخص والسلام، لازم يكون اللي هيخرج الفيلم هو شخص متمكن من أدواته، وله اسمه ويعرف جيدًا قيمة سيناريو مكتوب على يد الراحل أسامة أنور عكاشة ووالدي كان هيبقي مبسوط لو عايش والمخرج خالد يوسف قرر يخرج العمل".

وأضافت ابنة السيناريست الراحل:"كل هذه الصفات وجدتها في المخرج خالد يوسف، فهو مخرج له ثِقله واسم كبير في عالم الإخراج والفن عمومًا، لذلك وافقنا على الفور لإخراج السيناريو عندما طلب إخراجه".

أبطال فيلم الإسكندراني

والإسكندراني بطولة أحمد العوضي، زينة، بيومي فؤاد، محمود حافظ، حسين فهمي، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف.