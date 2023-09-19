محامي سارة الطباخ: لا يحق لـ محمد الشرنوبي العمل دون موافقة موكلتي

أيّدت محكمة استئناف الجيزة، الثلاثاء، الحكم بأحقيّة المنتجة سارة الطباخ في إدارة أعمال الفنان محمد الشرنوبي.

أصدر المكتب القانوني للمنتجة سارة الطباخ بيانًا جاء فيه: “صرح مكتب المستشار د.محمود ابوالغيط المستشار القانوني للمنتجة الفنية سارة الطباخ بأنه صدر بتاريخ اليوم 19/9/2023 حكمًا قضائيًا لصالحها في دعوى تفسير منطوق حكم الاستئناف المدني ضد النجم محمد الشرنوبي الصادر بتاريخ 24 مايو 2022 في الدعوى رقم 138 ق مدني مستأنف الجيزة، حيث انتهى حكم اليوم إلى تأكيد ما قررته أسباب حكم المدني المستأنف بعبارات صريحة و واضحة لا تقبل التأويل”.

وتابع البيان "إن المنتجة الفنية سارة الطباخ بشخصها وبصفتها مديرة شركة ايرث برودكشن للإنتاج الفني، تهيب بكافة النقابات الفنية والجهات المعنية بالإنتاج الفني داخل مصر وخارجها بعدم التعامل في إنتاج الأعمال الفنية مع محمد الشرنوبي إلاّ من خلال شركة إيرث برودكشن صاحبة الحق الوحيد والحصري في استغلال آداءه الفني، حتى لا تقع تحت طائلة المسئولية القانونية والتعويضية عما قد يصيب موكلتنا من اضرار نتيجة هذه التعاقدات غير القانونية.

آخر أعمال محمد الشرنوبي

وشارك الشرنوبي مؤخرًا في بطولة مسلسل "إيجار قديم" الذي قام ببطولته الفنان شريف منير، ويشاركه البطولة محمد الشرنوبي، والفنان ‏القدير صلاح عبدالله، وفيدرا، والفنانة القديرة ميمي جمال، وهشام إسماعيل، حازم سمير، إلهام ‏وجدي، بسمة داود، محمد نشأت، وأسامة عبد الله، والمسلسل من تأليف عمرو الدالي وإخراج طارق ‏رفعت وإنتاج كريم أبو ذكرى، بمشاركة المتحدة للخدمات الإعلامية.‏

تدور أحداث "إيجار قديم" في إطار درامي اجتماعي لايت، وعرض على شاشة قنوات "‏ON‏" ‏و"‏ON drama‏" لأول مرة من السبت إلى الأربعاء، كما يعرض حصريا عبر منصة ‏watch it، و يعرض المسلسل، حاليًا، في عرضه الثاني و الحصري عبر شاشة قناة dmc.