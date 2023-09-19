"العنف الأسرى الأسباب والحلول".. ندوة بمركز إعلام مطروح

عقد اليوم الثلاثاء مركز إعلام مطروح، التابع للهيئة العامة للاستعلامات قطاع الإعلام الداخلي ندوة فى إطار محور المشاركة الإجتماعية تحت عنوان “العنف الأسري.. الأسباب والحلول”.

العنف الأسري جائحة إجتماعية لاتقل خطورة عن جائحة كورونا



قالت الدكتورة سهي أحمد أمين عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، إن العنف الأسري جائحة إجتماعية لاتقل خطورة عن جائحة كورونا، حيث تنتشر ظاهرة العنف الأسري في جميع أنحاء العالم، موضحة أن إحصاءات منظمة الصحة العالمية تشير إلي وجودما لا يقل عن 736 مليون إمرأة تتعرض حياتها للخطر حول العالم بينما يتعرض 60% من إجمالي أطفال العالم للإذاء الجسدي داخل الأسرة وفي مصر هناك إحصاءات تشير إلى أن 81% من السيدات في مصر يتعرضن للإذاء الجسدي بشكل عام وأن 31% من السيدات المتزوجات في الأسر المصرية يتعرضن للعنف من الأزواج.

العنف الأسري



وأشارت إلى أن العنف الأسري ينقسم لمستويات عديدة منها ماهو معنوي ومنها ما هو جسدي بالإضافة إلي العنف الاقتصادي أو المادي وهو أحد مخرجات المدنية الحديثة وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي ووفرة عوامل التشتيت داخل بناء الأسرة، ما جعل أفراد الأسرة الواحدة يعيشون في جزر منعزلة وفي نفس الوقت فقد ارتفعت معدلات الطلاق في الأسرة المصرية بصورة مقلقة.

ارتفاع حده الندية بين الرجل والمرأة



وأوضحت أن ارتفعت حده الندية بين الرجل والمرأة وغابت مفاهيم الأحترام والتفاهم عن العلاقات الزوجية المتصدعة وأصبح هناك إعتلال واضح في الصحة النفسية للأسرة المصرية واصبحت الأيدي هي بديل للعقل في حل المشاكل الأسرية البسيطة مشيرة إلى أن من أهم اسباب العنف الأسري سوء أختيار الشريك وعدم التوازن في العلاقات بين الأسر والاضطرابات والمشكلات النفسية وعدم القدرة علي التحكم في الانفعالات بالإضافة إلي بعد الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم كله في الوقت الراهن.

حل مشكلة العنف الأسري



وعن تأثيرات العنف الأسري أكدت أن الطفل والأم والأب اصبحوا قنابل موقوته داخل الأسرة وأن لحظة الانهيار أصبحت وشيكة مع ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض النفسية والبدنية المختلفة موضحة أن بناء علاقات صحية اساسها الحب والتسامح هي أولي الطرق التي تساهم في حل مشكلة العنف الأسريـ مع تعلم الإيمان بمفهوم الأسرة والعمل علي ترميم العلاقات بين الزوج والزوجة واستعادة لحظات السعادة من حقائب الذكريات والصور داخل الأسرة المصرية.

حقوق المرأة وحسن معاملتها



وأكد الشيخ عبدالحكيم سلطان، مدير عام منطقة وعظ مطروح، على حرص كافة الشرائع السماوية وخاصة الدين الإسلامي على أمن وأمان الأسرة والحفاظ علي كرامة المرأة بأعتبارها اللبنه الأساسية في تأسيس المجتمع السليم، موضحا أن كل من المرأة والرجل في حاجة إلى الطهارة المعنوية جنبًا إلي جنب مع الطهارة الجسدية المتعارف عليها حتي تتعاون الأسرة في نزع الكراهية والتباغض ونشر المحبه والألفة بين الجميع علمًا بأن قوامة الرجل داخل الأسرة هو تكليف وليس تشريف الغرض منه الحفاظ علي حقوق المرأة وحسن معاملتها وضمان سلامة الأبناء.

توصيات الندوة



وأوصت الندوة، بضرورة عمل اختبارات للصحة النفسية للمقبلين على الزواج بالإضافة إلي فحوصات ما قبل الزواج وكذلك ضرورة العمل علي بناء الإنسان والاستثمار في البشر من خلال تفعيل استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 داخل المؤساسات التعليمية والتربوية والاجتماعية المختلفة في مصر.

ندوة بمركز إعلام مطروح

ندوة بمركز إعلام مطروح

ندوة بمركز إعلام مطروح

ندوة بمركز إعلام مطروح

ندوة بمركز إعلام مطروح

ندوة بمركز إعلام مطروح