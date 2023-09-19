لاستكمال ملف التطوير.. نقابية “شركة مصر للغزل والنسيج” بالمحلة تناشد الرئيس الترشح لفترة رئاسية جديدة

أعلنت اللجنة النقابية للعاملين بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى تأييدها لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

وناشدت اللجنة، في بيان، الرئيس السيسي، الترشح لفترة رئاسية جديدة لاستكمال ما بدأه من إنجازات في مختلف المجالات، خاصة فيما يتعلق بالمشروع القومي للنهوض بصناعة الغزل والنسيج.

وأشارت اللجنة إلى ضرورة استكمال الرئيس لمشروع تطوير وإنشاء مصانع جديدة بشركة مصر للغزل والنسيج بالحلة الكبرى،

والمنتظر افتتاحها خلال الفتره القادمة، بهدف إعادة إحياء الشركة وإعادتها إلى الريادة فى مجال صناعة الغزل والنسيج، واستعادة مكانتها العالمية.