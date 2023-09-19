الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

منتخب الصم يغادر إلى ماليزيا للمشاركة في كأس العالم لكرة القدم

منتخب الصم
منتخب الصم

غادر القاهرة اليوم الثلاثاء، منتخب مصر لكرة القدم للصم متوجها إلى ماليزيا استعدادا للمشاركة في كأس العالم، والذي يقام في الفترة من 23 سبتمبر وحتى 7 أكتوبر القادم ويشارك فيه 19 منتخبا يمثلون قارات العالم، وجاء منتخبنا المصري في المجموعة الأولى حيث يلعب مع ماليزيا الدولة المضيفة وأمريكا وألمانيا.

وكان المنتخب المصري للصم قد دخل في معسكر مغلق باستاد القاهرة قبل سفره ضم 23 لاعبا هم محمد الهامي وحماده فاروق ومحمد السيد وأحمد عماد ومحمد عزت وسعيد أنور ومصطفى قدري ومحمد عبد الحميد ومحمد عماد والسيد شوقي وعادل طارق ونبيه سامح وقاسم أسامة ومحمد محمود وماهر محمد ومحمد أحمد وعبد السلام إبراهيم وصابر جمال والسيد احمد ومصطفى فتحي وأحمد مسعود وعمر محمد وحسن نبيل ومحمد صالح وعبد الله محمود وعلى السيد ومصطفى عبد الحميد وإسماعيل محمد وعبد الرحمن عبد الله ومحمد طه وعمر سمير وماهر الجوهري ومصطفى عبد الستار.

فيما يضم الجهاز الفني والإداري، محمد يحيى يوسف عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية رئيس البعثة، ومعه السيد مسعود سالم رئيس لجنة الصم، وشوكت النجار مدير فني، وفؤاد عبد الحميد مدرب عام، وهشام سليمان مدرب حراس مرمى، والسيد جمعة إداري، وحماده حسني أخصائي العلاج الطبيعي.

إنجازات منتخب مصر لكرة القدم للصم


يذكر أن المنتخب المصري قد فاز بالميدالية الفضية في البطولة السابقة والتي أقيمت بتركيا عام 2022.

أبو هشيمة يدعم منتخب الصم قبل كأس العالم لكرة القدم بماليزيا

وكانت قد استقبلت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بعثة مصر من أبطال الأولمبياد الخاص، بمطار القاهرة الدولي، شهر يوليو الماضي وذلك عقب مشاركتهم في دورة الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص والتي أقيمت بالعاصمة الألمانية برلين، حيث حرصت علي التواجد في استقبال البعثة المصرية للأولمبياد الخاص.

محمد يحيى ماليزيا المنتخب المصري العلاج الطبيعي الميدالية الفضية

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