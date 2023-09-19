عايدة الأيوبي تكشف تفاصيل مثيرة عنها في It’s Showtime.. الليلة

تجري الإعلامية سمر نعيم لقاء مع المطربة عايدة الأيوبي في حلقة اليوم الثلاثاء من برنامج "It's Showtime" على قناة "CBC"، في الحادية عشر والنصف مساءً.

المسيرة الفنية للفنانة عايدة الأيوبي

تتحدث عايدة الأيوبي عن مسيرتها الفنية التي بدأت من تسعينيات القرن العشرين مع طرح البومها الغنائى الأول وعنوانه "على بالى" والذى حقق نجاح وشهرة كبيرين، لتتواصل حالة النجاح وتعلق الجمهور بأعمالها التالية ولفترة طويلة بعدها قبل أن تتوقف لفترة.

اللقاء مع عايدة الأيوبي يتناول عدد من الموضوعات في مقدمتها أحدث أعمالها للسينما وهو فيلم "خمس جولات" وكواليس العمل فيه، كما يتضمن أيضًا نظرة عامة على مسيرتها الفنية منذ البداية وأثر التنقل بين مصر وألمانيا على هذه المسيرة.

تفاصيل فيلم خمس جولات

ويعد فيلم «خمس جولات» أول فيلم مصري يناقش رياضة MMA، ورحلة تحديات شاب في ملحمة بطولية مليئة بالتحديات الدرامية المشوقة، كما يحكي أيضًا عن مغنيي الراب وتفاصيل "الراب باتلز" والصعوبات التي تواجه هؤلاء الشباب.

ويشارك في بطولة الفيلم السينمائي "5 جولات" عدد كبير من النجوم وهم كل من: ماجد المصري، وآدم الشرقاوى، ونور النبوي، ومصطفى درويش، وداليا شوقي، وعايدة الأيوبي، ومطرب الراب أرسينك، ومجموعة كبيرة من النجوم الشباب، الفيلم من تأليف محمد عبدالمعطى، وإخراج مازن أشرف.