الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

وزير التعليم: لا تطوير دون الارتقاء بأداء المعلمين وتنمية مهاراتهم

الاجتماع
الاجتماع

ترأس الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماع مجلس إدارة الأكاديمية المهنية للمعلمين؛ لمناقشة جدول أعمال الأكاديمية للارتقاء بالتنمية المهنية للمعلمين. 

وأكد الدكتور رضا حجازي، ضرورة حل جميع المشكلات التي تواجه المعلمين، والعمل على تذليل كافة العقبات، مشيرًا إلى أنه لا تطوير دون الارتقاء بأداء المعلمين وتنمية مهاراتهم بشكل يتفق مع خطة تطوير التعليم، بمشاركة وتعاون أساتذة من التعليم العالي.

كما وجه الوزير بضرورة حسن اختيار المدربين الأكفاء، وتطبيق أفضل معايير الجودة، موجهًا ببناء دليل اعتماد خدمات التنمية المهنية بما يتناسب مع تطورات العصر المتسارعة، والمتغيرات المحلية والدولية، ويدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي.

وأكد الوزير ضرورة إطلاق وثيقة معايير لاختيار المعلمين وتشمل المعلمين والموجهين والإدارات، وضرورة العمل على امتلاك المعلم مهارات جديدة تؤهله من شرح المادة العلمية، والتواصل مع الطلاب؛ لكي تثمر العملية التعليمية عن نواتج تعلم قادرة على مواجهة كل الصعوبات، مضيفًا أن الوزارة تعمل على الانتهاء من وثيقة معايير المعلمين، وذلك في ضوء تعلم أفضل يشمل مهارات جديدة للمعلمين تواكب الميتافرس والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

 

بالإيميل الموحد| صحيفة أحوال معلم 2023 على الأكاديمية المهنية للمعلمين

 إعداد معايير جديدة لتطوير أداء المعلمين تتناسب مع نظام التعليم الجديد

وخلال الاجتماع تمت مناقشة عدة محاور منها إعداد معايير جديدة لتطوير أداء المعلمين تتناسب مع نظام التعليم الجديد ومستجدات العصر، وتحقق متطلبات معلم الغد من خلال مشروع التعليم؛ من أجل الغد، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية"USAID"، وتوقيع بروتوكول تعاون مع الاتحاد العربي للتعليم الخاص لتطوير المعايير المهنية لمعلمي التعليم الخاص، واعتماد عدد 1852 مدرب TOTفي جميع التخصصات، واعتماد عدد 148 مراجعًا خارجيًا. 

كما تمت مناقشة البرنامج التدريبي للمدربين (TOT) على إنشاء المحتوى الرقمي والذي تم بالتعاون مع منظمة اليونسكو وشركة هواوي، وذلك بهدف إنشاء منصة تدريب لتمكين المعلمين والمديرين والمشرفين من استخدام التكنولوجيا والمحتوى الرقمي في التدريس ودعم التعليم المدمج أو التعليم عن بعد، وإنشاء مكتبة رقمية لمصادر المعرفة والمواد التدريبية.

تناول الاجتماع أيضًا مناقشة إعداد الأكاديمية المهنية للمعلمين لتكون مركزًا من الفئة الثانية لليونسكو في مجال التنمية المهنية للمعلمين، والتعاون مع مشروع قوى عاملة مصر في إعداد معايير خاصة لمدربي التعليم الفني والبرامج التدريبية، ومراكز تقديم خدمات التنمية المهنية لمعلمي التعليم الفني، كما تمت مناقشة أحقية السادة المعروضة حالاتهم باحتساب المدة البينية للترقى على وظائف المعلمين وفقًا للشروط من تاريخ صدور قرار الوزير أو قرار المحافظ.

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جاء ذلك بحضور الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفنى، والدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، والدكتور رمضان محمد رمضان، مساعد الوزير للامتحانات والتقويم التربوى، والدكتورة زينب محمد حسن، مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، والدكتورة ملك محمد الحسيني زعلوك، أستاذ التربية بالجامعة الأمريكية، والدكتورة رشا أحمد المهدى، أستاذ علم النفس بجامعة المنيا، والدكتور مندورعبدالسلام فتح الله، مدير المركز القومي للبحوث والتنمية، والدكتورة أمل عبدالفتاح سويدان، رئيس لجنة قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات، وخلف الزناتي نقيب المعلمين، والدكتور إسماعيل الحداد، ممثل الأزهر، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، ونادية عبدالله رئيس الإدارة المركزية لشئون المعلمين.

الاكاديمية المهنية للمعلمين أداء المعلمين التنمية المهنية للمعلمين المجلس الأعلى للجامعات نقيب المعلمين

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