الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

خطاب مهم من "المهنية للمعلمين" بشأن شكاوى الترقي لغير المستوفين للشروط

وزير التعليم
وزير التعليم

وجهت الأكاديمية المهنية للمعلمين، خطابا لجميع المديريات التعليمية بشأن شكاوى بعض المعلمين، الذين وردت أسماؤهم في كشوف المستوفين لمتطلبات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقى للعام 2022/2023، وتبين أنهم غير مستوفين الحد الأدنى للمدة البينية اللازمة للترقي.

وجاء نص الخطاب كالآتي:

إنه في إطار حرص الأكاديمية المهنية للمعلمين على الصالح العام للمعلمين وتحقيق رضاهم الوظيفي، وردا على ما ورد إلينا من بعض المديريات التعليمية وكذلك شكاوى بعض المعلمين بشأن الذين وردت أسماؤهم في كشوف المستوفين لمتطلبات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي للعام
2023/2022 مرحلة (1)، وتبين لمديريتكم الموقرة أنهم غير مستوفين الحد الأدنى للمدة البينية اللازمة
للترقي طبقا لما ورد بالقرار الوزاري رقم (56) لسنة 2023، إلا أنهم مستوفون الحد الأدنى للمدة البينية
اللازمة للترقي طبقا لما ورد بالقرار الوزاري رقم (55) لسنة 2023.

ويجب التكرم بالتوجيه لإدارة الموارد البشرية بمديريتكم الموقرة لحصر بيانات هؤلاء المعلمين طبقا للشروط الآتية:

- أن يكون اسم المعلم وارد في كشوف المستوفين لمتطلبات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة
للترقي للعام 2023/2022 مرحلة (أ) المرفقة بالقرار الوزاري رقم (56) لسنة 2023 .

- أن يكون إسم المعلم مستوفيا لجميع الشروط والحد الأدنى للمدة البينية طبقا للقرار الوزاري رقم (55) لسنة 2023 .

- على أن يتم إرسال كشوف الحصر طبقا للشروط المحددة بعاليه معتمدة من مديريتكم الموقرة مع نسخة إلكترونية ملف Excel مدون على قرص مدمج CD إلى المقر الرئيس للأكاديمية المهنية للمعلمين في
موعد أقصاه 2023/7/17 على أن تتضمن تلك البيانات: كود المعلم - الاسم رباعي - الإدارة التعليمية، التابع لها، توطئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإلحاقهم بالقرار الوزاري رقم 55 لسنة 2023 .

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