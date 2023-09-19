مهرجان مسرح الهواة يقدم "حكايات من دفتر التهجير"

قدمت جمعية تنوير للتنمية الثقافية والإبداع عرضا مسرحيا بعنوان "حكايات من دفتر التهجير" ضمن فعاليات اليوم الخامس من مهرجان مسرح الهواة في دورته التاسعة عشرة، (دورة الكاتب يسري الجندي)، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

العرض تأليف وإخراج صلاح قنديل، يتناول أحداث حرب عام ١٩٦٧، وأثرها على حياة المصريين، وذلك من خلال تقديم عدد من اللوحات المسرحية حول تهجير أهالي بورسعيد، تقدمها فرقة فنون شعبية بشكل حزين ومأساوي، وبمرور الأحداث تتم الاستعانة بمخرج آخر للعرض يتمكن من تغيير الواقع المر إلى قالب كوميدي ساخر.

صورة من العرض

شهد العرض لجنة التحكيم المكونة من الناقد د. أحمد مجاهد، د. عبدالناصر الجميل، والفنان د. هاني كمال.

وأعقبه ندوة نقدية أدارها الناقد عبدالكريم الحجراوي، بمشاركة الناقدة د. داليا همام، والناقد المسرحي محمد الروبي.

وقالت الناقدة د. داليا همام إن الرقصات والأغاني التراثية التي قدمتها فرقة الفنون الشعبية كانت من أهم وأجمل ما جاء في العرض وأحدثت بهجة كبيرة، ولكن هناك عددا من المشاهد جعلت المضمون الدرامي يبتعد عن الفكرة الأساسية للعرض وهي فكرة التهجير، باستثناء عدد قليل من المشاهد التي جاءت في البداية وتناسبت مع الموضوع.

صورة من العرض

مضيفة أنه كان يمكن توظيف هذه المشاهد واستغلالها بشكل أكبر لتقديم عرض يركز على الفكرة الرئيسية للعمل، وهو نفس ما أكد عليه الناقد محمد الروبي خلال كلمته.

مهرجان مسرح الهواة في دورته التاسعة عشرة تترأسه الفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز، ويقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان، وتنفذه الإدارة العامة للجمعيات الثقافية برئاسة عبير رشيدي، بالتعاون مع فرع ثقافة القاهرة التابع لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي.

صورة من العرض

ومن المقرر أن يشهد قصر ثقافة روض الفرج بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، حفل ختام المهرجان وإعلان التوصيات والجوائز، هذا إلى جانب عرض فني تقدمه فرقة كورال القصر للاحتياجات الخاصة بقيادة المايسترو عادل مدبولي.