الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

مهرجان مسرح الهواة يقدم "حكايات من دفتر التهجير"

صورة من العرض
صورة من العرض

قدمت جمعية تنوير للتنمية الثقافية والإبداع عرضا مسرحيا بعنوان "حكايات من دفتر التهجير" ضمن فعاليات اليوم الخامس من مهرجان مسرح الهواة في دورته التاسعة عشرة، (دورة الكاتب يسري الجندي)، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

مهرجان مسرح الهواة.. «صانع النجوم» يعود من جديد بعد توقف لمدة عام

العرض تأليف وإخراج صلاح قنديل، يتناول أحداث حرب عام ١٩٦٧، وأثرها على حياة المصريين، وذلك من خلال تقديم عدد من اللوحات المسرحية حول تهجير أهالي بورسعيد، تقدمها فرقة فنون شعبية بشكل حزين ومأساوي، وبمرور الأحداث تتم الاستعانة بمخرج آخر للعرض يتمكن من تغيير الواقع المر إلى قالب كوميدي ساخر.

صورة من العرض

شهد العرض لجنة التحكيم المكونة من الناقد د. أحمد مجاهد، د. عبدالناصر الجميل، والفنان د. هاني كمال.
وأعقبه ندوة نقدية أدارها الناقد عبدالكريم الحجراوي، بمشاركة الناقدة د. داليا همام، والناقد المسرحي محمد الروبي.

وقالت الناقدة د. داليا همام إن الرقصات والأغاني التراثية التي قدمتها فرقة الفنون الشعبية كانت من أهم وأجمل ما جاء في العرض وأحدثت بهجة كبيرة، ولكن هناك عددا من المشاهد جعلت المضمون الدرامي يبتعد عن الفكرة الأساسية للعرض وهي فكرة التهجير، باستثناء عدد قليل من المشاهد التي جاءت في البداية وتناسبت مع الموضوع.

صورة من العرض

مضيفة أنه كان يمكن توظيف هذه المشاهد واستغلالها بشكل أكبر لتقديم عرض يركز على الفكرة الرئيسية للعمل، وهو نفس ما أكد عليه الناقد محمد الروبي خلال كلمته.

مهرجان مسرح الهواة في دورته التاسعة عشرة تترأسه الفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز، ويقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان، وتنفذه الإدارة العامة للجمعيات الثقافية برئاسة عبير رشيدي، بالتعاون مع فرع ثقافة القاهرة التابع لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي.

صورة من العرض
txt

"سبع ورقات كوتشينة" يناقش قضايا المرأة فى المجتمع ضمن مهرجان "مسرح الهواة"

ومن المقرر أن يشهد قصر ثقافة روض الفرج بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، حفل ختام المهرجان وإعلان التوصيات والجوائز، هذا إلى جانب عرض فني تقدمه فرقة كورال القصر للاحتياجات الخاصة بقيادة المايسترو عادل مدبولي.

حكايات من دفتر التهجير مهرجان مسرح الهواة يسري الجندي قصور الثقافة حرب عام ١٩٦٧

مواد متعلقة

في رابع أيامه.. مهرجان مسرح الهواة يقدم العرض المسرحي "قسمة"

الأكثر قراءة

مقطع صادم لاعتداء أتراك على سياح مصريين فى إسطنبول.. ما القصة؟

حقيقة زيادة معاش تكافل وكرامة للمواطنين 2023 وبدء الصرف

بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

الطماطم بكام النهاردة.. أسعار الخضار اليوم الثلاثاء بسوق العبور للجملة

"ذروها تجابه ربها".. النيابة تطالب بإعدام المتهمة بقتل ابنها وأكله

مصدر بالأهلى يكشف حقيقة خناقة الشناوى وإمام عاشور عقب خسارة السوبر الإفريقى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

الوثائقية.. مستودع أسرار التاريخ

ماجد حبته

التنمية المستدامة.. وتحالف 2030 المحلى

وائل لطفي

أكبر من مجرد مطرب

إبراهيم داود

أبواب لطيفة الزيات

محمد عبدالعزيز

وصايا الشيخ الحصرى لعموم القراء

مدحت بشاى

"البناءون الجدد" فى رحاب الجمهورية الجديدة

لواء. محسن الفحام

سيناء نبض الوطن

د.كريمة الحفناوى

نحو سلام مجتمعى

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اللقاء المُنتظر.. ما اللفات المطروحة في لقاء بايدن ونتنياهو في نيويورك؟

رئيس الوزراء الفلسطينى يدعو واشنطن لدور فاعل للجم العدوان الإسرائيلى

لقاء نتنياهو بـ"إيلون ماسك".. ما أهميته؟ وكيف ستستفيد منه إسرائيل؟