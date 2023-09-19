سيارة ملاكى تصطدم بسور محور صفط اللبن فى الجيزة

اصطدمت سيارة ملاكي بالسور الخاص بمحور صفط اللبن في بولاق الدكرور، ولم يسفر الحادث عن إصابات، وتم إزالة آثاره، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري أعلى محور صفط اللبن في بولاق الدكرور.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، اصطدام سيارة ملاكي، بالسور الخرساني، نتيجة اختلال عجلة القيادة من يد قائدها، ولم يسفر الحادث عن إصابات.

تم إزالة آثار الحادث، ووضع كمية من الرمال على بقعة زيت بمكان الحادث، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

مصرع شخص سقط من أعلى عقار بميت عقبة

لقي شخص مصرعه نتيجة سقوطه من عقار بمنطقة ميت عقبة التابعة لحى العجوزة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بمصرع أحد الأشخاص بمنطقة ميت عقبة في العجوزة، انتقل رجال المباحث بإشراف المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة إلى مكان الحادث، وتبين أن شخصا سقط من عقار، ليلقى مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى إمبابة العام، وحرر محضر بالواقعة، وجار تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وتولت النيابة التحقيق.

السيطرة على حريق شقة سكنية فى منطقة العمرانية

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في شارع التضحية بدائرة قسم شرطة العمرانية ، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى العمرانية ، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه .

ويستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات الواقعة بالكامل.