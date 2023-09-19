الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الطماطم بكام النهاردة.. أسعار الخضار اليوم الثلاثاء بسوق العبور للجملة

فواكه
فواكه

تباينت أسعار الخضراوات، اليوم الثلاثاء، لدى التجار في سوق العبور للجملة، وسجلت الطماطم ما بين 10 و15 جنيها للكيلو، والبطاطس تراوحت بين 8 و12.5 جنيه للكيلو، وجاءت الأسعار كما يلي:

أسعار الخضروات اليوم

 سعر البصل من 15-19 جنيها للكيلو.

 سعر الكوسة من 8- 13 جنيها للكيلو.

 سعر الجزر من 10- 17 جنيها للكيلو.

سعر الفاصوليا من 22- 32 جنيهًا للكيلو.

سعر الملوخية من 2.5- 4.5 جنيه للكيلو.

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- أسعار الباذنجان

أسعار الباذنجان البلدي من 2- 3.5 جنيه للكيلو.

أسعار الباذنجان الرومي من 2-3 جنيهات للكيلو.

أسعار الباذنجان الأبيض من 2- 7 جنيهات للكيلو.

سعر الخيار الصوب من 8-12 جنيها للكيلو.

سعر الخيار البلدي من 7- 10 جنيهات للكيلو.

سعر البامية من 29- 35 جنيهًا للكيلو.

سعر القلقاس من 5- 10 جنيهات للكيلو.

- أسعار الفلفل 

سعر فلفل رومي «بلدي» من 7- 11 جنيها للكيلو.

سعر فلفل رومي "صوب" من 7- 11 جنيها للكيلو.

تراوح سعر فلفل حامي «بلدي» بين 7- 12 جنيها للكيلو.

سعر الفلفل الألوان من 20-32 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر الثوم ما بين 24 و30 جنيهًا.

تراوح سعر اللفت بين 1.5 و2.5 جنيه للكيلو.

سجل سعر كيلو البنجر ما بين 2 و4 جنيهات.

سعر البطاطا من 4 إلى 6 جنيهات للكيلو.

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أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء لدى التجار فى سوق العبور للجملة

- سعر الزيتون

سعر الزيتون التفاحي من 16 إلى 32 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر الزيتون العزيزي «لكويد» بين 26- 32 جنيهًا للكيلو.

سعر السبانخ من 4- 7 جنيهات للكيلو.

سعر البصل الأخضر 6 جنيهات.

سعر البسلة من 9- 13 جنيهًا للكيلو.

سعر فول أخضر من 6- 9 جنيهات للكيلو.

سعر الخس تراوح بين 6- 10 جنيهات لـ«الربطة 3 كيلو».

تراوح سعر الخس الكابوتشي من 5- 6 جنيهات.

- أسعار الكرنب

سعر الكرنب من 2.5 إلى 3.5 جنيه لـ«القطعة 3 كيلو».

وصل سعر كرنب السلطة إلى 8 جنيهات لـ«القطعة 2 كيلو».

سعر الكرنب الأحمر 6.5 جنيه لـ«القطعة 1 كيلو».

سجل سعر القرنبيط من 3- 4 جنيهات لـ«القطعة 2 كيلو».

سعر البروكلي من 5- 8 جنيهات.

سعر الفجل الأحمر من 3- 6 جنيهات لـ«الربطة 1 كيلو».

سعر الشبت من 90- 110 جنيهات لـ«100 ربطة كيلو».

سعر البقدونس من 90 إلى 110 جنيهات لـ«100 ربطة كيلو».

سعر الجرجير من 90 إلى 110 جنيهات لـ«100 ربطة».

سعر الكسبرة من 90 إلى 110 جنيهات لـ«100 ربطة كيلو».

بلغ سعر النعناع 7.5 جنيه لـ«100 ربطة كيلو».

بلغ سعر السلق 7.5 جنيه لـ«10 كيلو الربطة».

بلغ سعر عيش الغراب 80 جنيهًا لـ«الطبق 250 جرامًا».

سعر الخرشوف تراوح بين 6- 9 جنيهات «5 وحدات وزن كيلو».

أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء سوق العبور للجملة الطماطم البطاطس أسعار الخضروات اليوم سعر البصل سعر الكوسة - أسعار الباذنجان سعر الزيتون

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