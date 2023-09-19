العثور على جثة شخص داخل مسكنه في بنها بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة شخص عثر عليه متوفيا داخل مسكنه بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها يفيد ورود بلاغ من الأهالي بظهور رائحة كريهة من أحد الشقق السكنية بمنطقة كفر أبو ذكري دائرة المركز.

نتائج الفحص والمعاينة

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين العثور على جثة "مصطفى م ف"، 55 سنة، عامل، مقيم دائرة المركز، حيث تبين أن الجثة في حالة تحلل، وتبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية.



وكشفت التحريات أن المتوفي كان يقيم بمفرده بشقته لكونه غير متزوج، وجرى نقل الجثة للمستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

مصرع عامل في تصادم سيارة ودراجة هوائية

كما لقى عامل مصرعه، إثر إصابته بكسور متفرقة بالجسم ونزيف داخلي بالمخ، جراء حادث اصطدام سيارة ملاكي بدراجة هوائية بطريق الحادثة – القناطر الخيرية دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، جرى نقل الجثة للمستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

و تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغ من مستشفى القناطر الخيرية المركزي، باستقبال جثة عامل مصاب بكسور متفرقة بالجسم ونزيف داخلي بالمخ جراء حادث تصادم بطريق الحادثة القناطر الخيرية دائرة المركز.



وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع "أحمد م ز"، 39 سنة، عامل، مصاب بكسور متفرقة بالجسم ونزيف داخلي بالمخ، وذلك أثناء قيادته دراجة هوائية على طريق الحادثة القناطر الخيرية، اصطدمت به سيارة ملاكي، حيث لم يتمكن قائد السيارة من مفاداته بسبب انحراف الدراجة أمامه.



جرى نقل الجثة لمستشفى القناطر الخيرية المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.