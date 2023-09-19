الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

العثور على جثة شخص داخل مسكنه في بنها بالقليوبية

جثة شخص
جثة شخص

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة شخص عثر عليه متوفيا داخل مسكنه بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها يفيد ورود بلاغ من الأهالي بظهور رائحة كريهة من أحد الشقق السكنية بمنطقة كفر أبو ذكري دائرة المركز.

 نتائج الفحص والمعاينة

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين العثور على جثة "مصطفى م ف"، 55 سنة، عامل، مقيم دائرة المركز، حيث تبين أن الجثة في حالة تحلل، وتبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية.


وكشفت التحريات أن المتوفي كان يقيم بمفرده بشقته لكونه غير متزوج، وجرى نقل الجثة للمستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

 مصرع عامل في تصادم سيارة ودراجة هوائية 

كما لقى عامل مصرعه، إثر إصابته بكسور متفرقة بالجسم ونزيف داخلي بالمخ، جراء حادث اصطدام سيارة ملاكي بدراجة هوائية بطريق الحادثة – القناطر الخيرية دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، جرى نقل الجثة للمستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.
و تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغ من مستشفى القناطر الخيرية المركزي، باستقبال جثة عامل مصاب بكسور متفرقة بالجسم ونزيف داخلي بالمخ جراء حادث تصادم بطريق الحادثة القناطر الخيرية دائرة المركز.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع "أحمد م ز"، 39 سنة، عامل، مصاب بكسور متفرقة بالجسم ونزيف داخلي بالمخ، وذلك أثناء قيادته دراجة هوائية على طريق الحادثة القناطر الخيرية، اصطدمت به سيارة ملاكي، حيث لم يتمكن قائد السيارة من مفاداته بسبب انحراف الدراجة أمامه.

جرى نقل الجثة لمستشفى القناطر الخيرية المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

جهات التحقيق مدينة بنها امن القليوبية جثة شخص الطب الشرعي

مواد متعلقة

محافظ القليوبية يتفقد المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة بنها

محافظ القليوبية يفتتح معرض «أهلًا مدارس» بمركز شباب قها

جهات التحقيق تطلب تشريح جثة مسنة قتلت على يد أحد أقاربها بالقليوبية

محافظ القليوبية يتفقد أعمال النظافة والإشغالات بشبرا الخيمة والخصوص

العثور على جثة مجهولة الهوية فى طريق القناطر بالقليوبية

15 قرار غلق و40 إنذارًا لمنشآت طبية فى حملة مكبرة بالقليوبية

11 ميدالية لطلاب جامعة بنها فى أسبوع شباب الجامعات بحلوان

رئيس جامعة بنها: تطوير برامجنا لتنافس الجامعات العالمية وتحسين تصنيفنا الدولي

الأكثر قراءة

حقيقة زيادة معاش تكافل وكرامة للمواطنين 2023 وبدء الصرف

مقطع صادم لاعتداء أتراك على سياح مصريين فى إسطنبول.. ما القصة؟

بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

"ذروها تجابه ربها".. النيابة تطالب بإعدام المتهمة بقتل ابنها وأكله

مؤتمر صحفى لـ"الوطنية للانتخابات" بشأن الانتخابات الرئاسية غدًا

الطماطم بكام النهاردة.. أسعار الخضار اليوم الثلاثاء بسوق العبور للجملة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

الوثائقية.. مستودع أسرار التاريخ

ماجد حبته

التنمية المستدامة.. وتحالف 2030 المحلى

وائل لطفي

أكبر من مجرد مطرب

إبراهيم داود

أبواب لطيفة الزيات

محمد عبدالعزيز

وصايا الشيخ الحصرى لعموم القراء

مدحت بشاى

"البناءون الجدد" فى رحاب الجمهورية الجديدة

لواء. محسن الفحام

سيناء نبض الوطن

د.كريمة الحفناوى

نحو سلام مجتمعى

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اللقاء المُنتظر.. ما الملفات المطروحة في لقاء بايدن ونتنياهو فى نيويورك؟

رئيس الوزراء الفلسطينى يدعو واشنطن لدور فاعل للجم العدوان الإسرائيلى

لقاء نتنياهو بـ"إيلون ماسك".. ما أهميته؟ وكيف ستستفيد منه إسرائيل؟