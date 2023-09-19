الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى وزيزو الأغلى.. 5.5 مليار جنيه القيمة التسويقية للدورى

الدورى
الدورى

يتسابق 18 فريقًا على لقب الدورى المصري موسم 2024-2023، خلال 34 مباراة، ويسعى كل فريق لتحقيق اللقب الذى يحمل نسخته الأخيرة الأهلي، كما يحمل المارد الأحمر الرقم القياسى فى عدد مرات الفوز به برصيد 43 بطولة.

وانطلق الدورى المصرى، أمس الإثنين بمواجهة البنك الأهلى وطلائع الجيش، ونجح الفريق العسكرى فى تحقيق الفوز بهدفين نظيفين، ليحتل قمة الدورى الممتاز مؤقتًا لحين التعرف على باقى نتائج مباريات الأسبوع الأول، والذى تختتم مبارياته فى السابعة من مساء بعد غد الخميس بمواجهة الزمالك مع بيراميدز على ملعب الدفاع الجوى.

ونرصد في التقرير التالي كل القيم التسويقية والأرقام الخاصة بالموسم الجديد.

القيمة التسويقية للدورى المصرى تقترب من 5.5 مليار جنيه

يشارك في الدوري المصري 18 فريقًا، بواقع 582 لاعبًا، منهم 102 لاعب أجنبي، بقيمة تسويقية تبلغ 155.7 مليون يورو، أى ما يقارب 5.5 مليار جنيه مصرى.

ويعد نادى الأهلى هو أغلى فريق فى الدورى المصرى بقيمة تسويقية 30.35 مليون يورو، فيما يأتى فريق بلدية المحلية كأقل فرق الدورى من الناحية التسويقية بـ1.58 مليون يورو.

فيما يتربع أحمد سيد زيزو لاعب وسط الزمالك على قمة أغلى لاعبى الدورى المصرى بقيمة تسويقية 5 ملايين يورو، وهى أعلى قيمة تسويقية وصل إليها لاعب مصرى فى تاريخ الدورى المحلى.

ويتربع المالى أليو ديانج لاعب الوسط المدافع للاهلى على قمة أغلى اللاعبين الأجانب فى الدورى المصرى بقيمة تسويقية 4.5 مليون يورو، ومرشح هذا الرقم للزيادة خلال الموسم الجارى، لتطور أداء اللاعب من موسم لآخر.

ويأتى محمد الشناوى حارس مرمى منتخب مصر والأهلى كأغلى حارس مرمى فى الدورى بقيمة تسويقية 2.5 مليون يورو، فيما يتربع محمد عبدالمنعم مدافع الأهلى على قمة الأغلى بين المدافعين من حيث القيمة التسويقية حيث وصل لـ3 ملايين يورو، بفارق مليون و400 ألف يورو عن أقرب منافسيه محمود حمدى الونش مدافع الزمالك صاحب القيمة التسويقية مليون و600 ألف يورو.

رقم فريد يميز بلدية المحلة فى الدورى ولقب العواجيز يطارد البنك وبيراميدز

يشارك فريق بلدية المحلة هذا الموسم فى الدورى بعدما عاد مجددًا لدورى الأضواء والشهرة قادمًا من دورى الدرجة الثانية، ويعتبر فريق بلدية المحلة هو أقل الأعمار السنية بين جميع فرق الدورى، بمعدل أعمار 24.2 سنة، فيما يأتى خلفه فريق إنبى بمعدل أعمار 24.4 سنة، فيما يتربع على قمة عواجيز الدورى المصرى فريق البنك الأهلي بمعدل أعمار 30 سنة، ويأتي خلفه فريق بيراميدز بمعدل أعمار 28.1 سنة.

فيما يعتبر فريق بلدية المحلة أكثر فرق الدورى تسجيلًا للاعبين في قائمته، حيث سجل 36 لاعبًا، فيما يعتبر فريق البنك الأهلي أقل فرق الدوري تسجيلًا للاعبين بـ 26 لاعبًا.

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القيمة التسويقية للدورى المصرى رقم فريد يميز بلدية المحلة لقب العواجيز يطارد البنك وبيراميدز الاهلى وزيزو الاغلى الاهلى أحمد سيد زيزو أليو ديانج محمد الشناوي

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