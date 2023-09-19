الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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طلاب جامعة الإسكندرية يحرزون 35 ميدالية متنوعة فى مسابقات أسبوع شباب الجامعات

طلاب جامعة الإسكندرية
طلاب جامعة الإسكندرية يحصدون 35ميدالية

هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، طلاب الجامعة الفائزين بـ 35 ميدالية فى مسابقات أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر، الذي أقيم بجامعة حلوان في الفترة من 8 سبتمبر إلى 14 سبتمبر بمشاركة 44 جامعة حكومية وأهلية وخاصة و3500 طالب وطالبة، وعقد تحت شعار "الجمهورية الجديدة حلم وطن".

الميداليات التي أحرزها طلاب جامعة الإسكندرية 

وفاز طلاب جامعة الإسكندرية،  بالمركز الأول والدرع العام فى النشاط الرياضى محرزين 7 ميداليات ذهبية، و 5 فضية، و 4 برونزية، فى مسابقات الكرة الطائرة، وتنس الطاولة، وألعاب القوى، والمركز الأول والدرع العام فى النشاط الاجتماعي محرزين 7 ميداليات ذهبية وميدالية فضية في مسابقات الشطرنج طلبة وطالبات فرق وفردي. 

 وفي الطالب المثالي، والمركز الأول والمستوى الأول عام فى جميع أنشطة الجوالة والخدمة العامة، والمركز الثالث عام بالنشاط الفنى، والمراكز الأولى فى العزف وفريق الكورال وفريق الموسيقى على مستوى الجامعات المشاركة بعدد 2 ميدالية ذهبية و 4 فضية و 2 برونزية، والمركز الثالث عام بالنشاط الثقافي بعدد 2 ميدالية ذهبية و 1 ميدالية برونزية فى مجالات الخط العربي والمراسل التليفزيوني والشعر، والمركز الثالث فى مسابقة دورى المعلومات بالنشاط العلمى.

تشجيع الطلاب على المشاركة في الأنشطة 
 

وأكد الدكتور قنصوة،  أن الجامعة حريصة على تشجيع الطلاب على المشاركة في الفعاليات والأنشطة الطلابية المختلفة لخلق الشخصية المتكاملة لديهم وتنمية مهاراتهم وتحفيز قدراتهم الإبداعية وترسيخ المباديء والقيم الإنسانية النبيلة فى نفوسهم.

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جامعة الإسكندرية طلاب الجامعة الفائزين أسبوع شباب الجامعات 35 ميدالية الجمهورية الجديدة

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