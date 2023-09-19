"القاهرة الإخبارية" تعلن انطلاق أعمال القمة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة

أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية” بانطلاق أعمال القمة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء.

أهداف التنمية المستدامة

ويجتمع قادة دول العالم لتقييم خطة التنمية المستدامة لعام 2030، يومي 18-19 سبتمبر الحالي، بحضور قادة العالم من رؤساء الدول ورؤساء الوزراء ووزراء الخارجية من جميع أنحاء العالم.

وتنطلق اليوم الثلاثاء، أعمال القمة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وسيتبنى قادة العالم الإعلان السياسي المحوري لقمة أهداف التنمية المستدامة بعد مفاوضات شاقة ومضطربة.

وتنعقد أعمال القمة لأول مرة منذ بداية جائحة كورونا المتسجد، حيث تقيم القمة دون قيود صحية، ويُطلب من المشاركين التحدث شخصيا في جميع الأحداث، ولا يسمح برسائل الفيديو.

وستجري أحداث الأسبوع رفيع المستوى في الفترة من 19 إلى 23 سبتمبر و26 سبتمبر، ولأول مرة منذ بداية جائحة كورونا، يقام أسبوع رفيع المستوى دون قيود صحية.