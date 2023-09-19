الأنبا أغناطيوس يشارك في اجتماع السيدات بكنيسة مارجرجس

التقى الأنبا أغناطيوس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى وتوابعها، باجتماع السيدات بكنيسة مارجرجس بقرية الشين وذلك بكنيسة الشهيدة رفقة وأولادها الخمسة بقرية سنباط وذلك بعد حضور القداس الإلهي لعيد استشهاد الشهيدة رفقة وأولادها الخمسة .

و خلال اللقاء ألقى الأنبا اغناطيوس، عظة روحية على الحاضرين وشكرهم على مشاركتهم فى احتفالات الشهيدة رفقة وأولادها الخمسة.

عشية وقداس عيد الشهيدة رفقة وأولادها الخمسة



وعلى صعيد آخر صلى الأنبا اغناطيوس الأسقف العام لايبارشية المحلة الكبرى وتوابعها، عشية وقداس عيد استشهاد الشهيدة رفقة وأولادها الخمسة بكنيستهم الأثرية بقرية سنباط، والتى تحمل اسمهم بمشاركة آباء وشعب ومحبى الشهيدة رفقة وأولادها الخمسة .

وخلال العشية قام نيافته بتطيب رفات الشهداء .

ترأس الأنبا أغناطيوس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى حفل تخرج وتسليم شهادات إتمام كورس مشورة المخطوبين والمقبلين على الزواج دفعة صوم السيدة العذراء، جاء ذلك كنيسة الانبا انطونيوس والشهيد جورجيوس بالمحلة الكبرى



قافلة طبية فى قرية سنباط

ومن جهته وتحت رعاية الأنبا اغناطيوس الأسقف العام لايبارشية المحلة الكبرى وتوابعها واشراف القس مينا رضا قامت أسرة الخدمة الطبية لإيبارشية المحلة الكبرى بعمل قافلة طبية مجانية بكنيسة الشهيدة رفقة وأولادها الخمسة بقرية سنباط.

شملت القافلة معظم التخصصات الطبية مع وجود صيدلية لتقديم الادوية اللازمة للمستفيدين من خدمات القافلة الطبية وسط ترحيب من آباء الكنيسة .

رسامة شمامسة وتوزيع هدايا وسهرة روحية في عيد "العذراء" بالمحلة الكبرى

ومن جهته كان قد صلى نيافة الأنبا أغناطيوس الأسقف العام لقطاع كنائس المحلة الكبرى، عشية عيد إعلان إصعاد جسد السيدة العذراء، بكاتدرائية السيدة العذراء بالمحلة الكبرى، ثم ألقى نيافته كلمة روحية، ووزع هدايا على المشاركين في حفظ مستويات المزامير وأجزاء من الكتاب المقدس.

وعقب انتهاء العشية صلى نيافته مع الشمامسة والشعب صلاة نصف الليل، وانتهت بصلاة القداس الإلهي باكر أمس، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة عدد من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس واغنسطس.