الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا أغناطيوس يشارك في اجتماع السيدات بكنيسة مارجرجس

الأنبا أغناطيوس
الأنبا أغناطيوس

التقى الأنبا أغناطيوس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى وتوابعها، باجتماع السيدات بكنيسة مارجرجس بقرية الشين وذلك بكنيسة الشهيدة رفقة وأولادها الخمسة بقرية سنباط وذلك بعد حضور القداس الإلهي لعيد استشهاد الشهيدة رفقة وأولادها الخمسة .

و خلال اللقاء ألقى الأنبا اغناطيوس، عظة روحية على الحاضرين وشكرهم على مشاركتهم فى احتفالات الشهيدة رفقة وأولادها الخمسة.

عشية وقداس عيد الشهيدة رفقة وأولادها الخمسة 


وعلى صعيد آخر صلى الأنبا اغناطيوس الأسقف العام لايبارشية المحلة الكبرى وتوابعها، عشية وقداس عيد استشهاد الشهيدة رفقة وأولادها الخمسة بكنيستهم الأثرية بقرية سنباط، والتى تحمل اسمهم بمشاركة آباء وشعب ومحبى الشهيدة رفقة وأولادها الخمسة .
وخلال العشية قام نيافته بتطيب رفات الشهداء .

ترأس الأنبا أغناطيوس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى حفل تخرج وتسليم شهادات إتمام كورس مشورة المخطوبين والمقبلين على الزواج دفعة صوم السيدة العذراء، جاء ذلك كنيسة الانبا انطونيوس والشهيد جورجيوس بالمحلة الكبرى 
 

قافلة طبية فى قرية سنباط

ومن جهته وتحت رعاية الأنبا اغناطيوس الأسقف العام لايبارشية المحلة الكبرى وتوابعها واشراف القس مينا رضا قامت أسرة الخدمة الطبية لإيبارشية المحلة الكبرى بعمل قافلة طبية مجانية بكنيسة الشهيدة رفقة وأولادها الخمسة بقرية سنباط.

شملت القافلة معظم التخصصات الطبية مع وجود صيدلية لتقديم الادوية اللازمة للمستفيدين من خدمات القافلة الطبية وسط ترحيب من آباء الكنيسة .

رسامة شمامسة وتوزيع هدايا وسهرة روحية في عيد "العذراء" بالمحلة الكبرى

ومن جهته كان قد صلى نيافة الأنبا أغناطيوس الأسقف العام لقطاع كنائس المحلة الكبرى، عشية عيد إعلان إصعاد جسد السيدة العذراء، بكاتدرائية السيدة العذراء بالمحلة الكبرى، ثم ألقى نيافته كلمة روحية، ووزع هدايا على المشاركين في حفظ مستويات المزامير وأجزاء من الكتاب المقدس.

وعقب انتهاء العشية صلى نيافته مع الشمامسة والشعب صلاة نصف الليل، وانتهت بصلاة القداس الإلهي باكر  أمس، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة عدد من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس واغنسطس. 

الأنبا إغناطيوس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى مارجرجس بقرية الشين ت بكنيسة مارجرجس بقرية الشين بكنيسة الشهيدة رفقه وأولادها الخمسة

مواد متعلقة

وزير العمل يطلق مبادرة "سلامتك تهمنا" بشرم الشيخ..ويسلم عقود عمل لذوي همم بالمحاف

ماضي توفيق الدقن: والدي احترف كرة القدم وكان عاشقًا لـ«الزمالك»

التقرير الأسبوعي لوزارة التعليم

الأنبا إغناطيوس يترأس قداس عيد القس أبانو فى قرية سنباط

90 قرارًا فى بيان «قمة ناتو- فيلنيوس».. ماذا بعد؟

شبح الركود.. تفاصيل خريطه الاقتصاد العالمي الجديد بعد الأزمة الروسية الأوكرانية

انجازات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال 10 سنوات

أسرار أيام الثورة.. من «مهلة الأسبوع» حتى «بيان النصر»

الأكثر قراءة

عاجل.. بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

عاجل.. جهاز بدر: ارتفاع معدلات تنفيذ المرحلة الثانية لسكن العاملين فى العاصمة الإدارية

مجلس أمناء الحوار الوطني يُصدر بيانًا بشأن الانتخابات الرئاسية 2024

ما هو المرض الذى هاجم الفنان أشرف مصيلحى وأنهى حياته؟

"مستقبل وطن" يكرم حفظة القرآن وينفذ ندوة حول الاستحقاق الانتخابي بمركز بلاط

الصحف تبرز مباحثات الرئيس السيسي وبن زايد حول تعزيز التضامن العربي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

الوثائقية.. مستودع أسرار التاريخ

ماجد حبته

التنمية المستدامة.. وتحالف 2030 المحلى

وائل لطفي

أكبر من مجرد مطرب

إبراهيم داود

أبواب لطيفة الزيات

محمد عبدالعزيز

وصايا الشيخ الحصرى لعموم القراء

مدحت بشاى

"البناءون الجدد" فى رحاب الجمهورية الجديدة

لواء. محسن الفحام

سيناء نبض الوطن

د.كريمة الحفناوى

نحو سلام مجتمعى

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خطاب فى الأمم المتحدة واجتماعات.. تفاصيل رحلة نتنياهو إلى الولايات المتحدة

مصر تدين اقتحام مجموعة من المتطرفين المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى