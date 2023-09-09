الأنبا فليوباتير يترأس صلاة القداس الإلهي بكنيسة الأنبا ونس

ترأس نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص وتوابعها صلاة القداس الإلهي، صباح اليوم السبت بكنيسة الشهيد الأنبا ونس بالمطرانية .

وشارك نيافته الصلاة القمص غبريال محفوظ والقس ابرام نجيب، وحضر الصلاة الأحباء الفنانين الذين يقدمون خدماتهم لأكاديمية الموهوبين بالايبارشيه.

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حفل ختامي

كما ‏حضر نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف أبوقرقاص وتوابعها " الحفل الختامي لمدرسة الموهوبين بإيبارشية أبو قرقاص لعام ٢٠٢٣م "‏بمدرسة سانت ماريا الخاصة بـ الفكرية .

حيث قامت خدمة مدرسة ‏الموهوبين بإيبارشية أبوقرقاص بالاحتفالية الثانية لمدرسة الموهوبين بالإيبارشية تحت شعار " ‏موهبتي لمجد اسمه " بحضور نخبة من نجوم الميديا المسيحية وهم ‏« الفنان جميل عزيز، الفنان ايمن أمير‎، والمرنمة أماني روماني»

بدأ برنامج الاحتفالية بالصلاة ثم استقبال ‏الفنانين والترحيب بهم ثم بدأت فقرات الحفل إذ قدم فريق كورال الموهوبين ‏مجموعة من الترانيم الروحية الأرثوذكسية ، ثم فقرة مواهب الموسيقي ، ثم فقرة المسرح ، ‏ثم مجموعة من مواهب الفنون التشكيلية ،ثم تقديم خورس الموهوبين الألحان، ثم توزيع هدايا النشاط الرياضي ، ثم ‏اختتم الحفل ، وسط حضور مجموعة من آباء كهنة ‏الإيبارشية، وبحضور مجموعه من شعب الإيبارشية.

كما التقى الأنبا فيلوباتير أسقف أبوقرقاص بدار المطرانية أعضاء اللجنتين لجنة الأوقاف والأملاك ومعهم القمص بيشوي كامل مسؤول اللجنة اللجنة القانونية القس متى فوزي مسؤول اللجنة لبحث الأمور الخاصه باوقاف واملاك الايبارشية.

كما ترأس نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف أبوقرقاص وتوابعها خدمة صلاة القداس الإلهي الخاص بالتربية الكنسية ، أمس بكنيسة الشهيد الأنبا ونس بالمطرانية .

وشارك نيافته الصلاة القس يوسف جاب الله والقي نيافته كلمة روحية بالقداس الإلهي.

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية 12 سبتمبر 2023، بعيد النيروز، والذي يعد بداية التقويم القبطي أو ما يقابل رأس السنة.

ويترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صلوات القداس الإلهي .