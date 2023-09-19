الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

كشف ملابسات العثور علي جثة موظف داخل مسكنه بالجيزة

جثة
جثة

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط مرتكبا واقعة مقتل موظف سابق مقيم بإمبابة.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ بتاريخ (18) الجارى لقسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة من (محامى - مقيم دائرة قسم شرطة إمبابة) بغياب موكله (موظف سابق مقيم بدائرة القسم).

 وبالفحص تم العثور على جثة المتغيب بإحدى غرف الشقة سكنه وبه آثار طعنات متفرقة بالجسم، ووجود بعثرة بمحتويات الشقة.

وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة (عاملة نظافة، سائق - مقيمان بدائرة مركز شرطة شبين القناطر).

اعترافات المتهمين بارتكاب الواقعة

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما قررت الأولى أنها تعمل لدى المجنى عليه وتربطهما علاقة، وأنها دبرت الواقعة بقصد السرقة بالاتفاق مع المتهم الثاني (قام بتوصيلها للشقة سكن المجني عليه)  وحال تواجدها رفقة المجني عليه قامت بالتعدى عليه بآلة حادة "سكين" بعدة طعنات حتى فارق الحياة، وقامت بالاستيلاء على (14 هاتف محمول ماركات مختلفة - 7 ساعات ماركات مختلفة – كاميرا - خزينة حديدية- مبالغ مالية" عملات محلية وأجنبية").

 وبمواجهة الثانى أقر بمضمون ما سبق، وأفاد بإخفائه المسروقات وقيامه بتغيير مبلغ مالي من العملة الأجنبية لدى أحد الأشخاص "تم ضبطه"، وتم ضبط كافة المسروقات، و اتخاذ الإجراءات القانونية.

العثور على جثة إمبابة الجيزة عاملة نظافة سائق

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