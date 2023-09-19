الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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العميد محمد عبدالمنعم يوسف يكشف لـ “الشاهد” كيفية التصرف مع شهداء معركة أكتوبر

العميد محمد عبدالمنعم
العميد محمد عبدالمنعم يوسف

قال العميد محمد عبدالمنعم يوسف قائد الفصيلة الثالثة، السرية الأولى بالكتيبة 335 مشاة، لواء النصر، في حرب 6 أكتوبر، إن كل شهيد بعد استشهاده، كنا نقوم بحفر حفرة ووضعه فيها، ونغطيه بالرملة، ومن ثم نضع خوذة فوق مكانه بحيث يكون معروف بأنه يوجد في هذا المكان شهيد. 

وأضاف العميد محمد عبدالمنعم يوسف، خلال لقاءه ببرنامج الشاهد، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أنه بعد انتهاء الحرب، جاءت عربيات من قيادة الجيش، وبها أكياس بلاستيك طويلة، وتم إخراج الجثث ووضعها في أكياس بلاستيك ووضع البيانات الخاصة بالشهيد، ومن ثم تم نقل كل الجثث إلى مقابر الجيش". 

وتابع: "اليهود جاءوا بالحاخامات ليأخذوا جثث جنودهم، وقد كنت موجود وقت مجيء المشرف الإسرائيلي من أجل لم جثثهم".

الموسم الثالث من الشاهد

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد، شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973 وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض؟.     

ويعد برنامج "الشاهد" الذى قدمه د.محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من البدري جلال ومحمد عاشور .

برنامج الشاهد الإعلامي محمد الباز حرب اكتوبر نصر أكتوبر العميد محمد عبدالمنعم يوسف

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