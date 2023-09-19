الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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العميد محمد عبدالمنعم يكشف لـ"الشاهد" اللحظات الأخيرة قبل وقف إطلاق النار فى حرب أكتوبر

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز والعميد محمد عبدالمنعم يوسف

قال العميد محمد عبدالمنعم يوسف قائد الفصيلة الثالثة، السرية الأولى بالكتيبة 335 مشاة، لواء النصر، في حرب 6 أكتوبر، إن قرار وقف إطلاق النار صدر قبل 22 أكتوبر، في تمام  الساعة 18:52، معقباً: "قبلها بنصف ساعة ضربت  كمية كبيرة من المدفعية  الإسرائيلية على المواقع عندنا، لدرجة أننا نزلنا الحفر الخاصة بنا، وكان كل جندي فينا منتظر الدانة القادمة تأتي في الحفر، ونزلت أنا وأربع أفراد معي في حفرة، وفضلنا قاعدين منتظرين الدانا القادمة تأتي في الحفرة، حتى هدأت الدنيا تمامًا، وتأكدنا بأنه لا يوجد ضرب، وخرجنا من الحفر وكلنا ننظر إلى بعضنا ونضحك.. في هذه اللحظة وجدت آخر شهيد عندي في الفصيلة، كان الشهيد حجاج رحمه الله".

وأضاف العميد محمد عبدالمنعم يوسف، خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية Extra news: "لقيت العسكري حجاج نائم ويتنفس بصعوبة، ولم يكن هناك دم، نزعت السترة عن صدره فوجدت شظية أصابت قلبه، تنفس مرتين ثم استشهد بعدها مباشرة، قمنا بلفه بالبطانية وحفرنا حفرة ووضعنا عليها خوذته". 

 

الموسم الثالث من الشاهد

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد، شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973 وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض؟.

               

ويعد برنامج "الشاهد" الذى قدمه د.محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من البدري جلال ومحمد عاشور.

العميد محمد عبدالمنعم يوسف قرار وقف اطلاق النار برنامج الشاهد نصر أكتوبر حرب اكتوبر

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