الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حكومة الدبيبة: 20 دولة سيرت أكثر من 50 طائرة و4 سفن مساعدات إلى ليبيا

ليبيا
ليبيا

قالت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، إن 20 دولة سيّرت أكثر من 50 طائرة عالية و4 سفن، تحمل مساعدات ومواد إغاثية عاجلة للمناطق المنكوبة، من بينها الكويت التي أرسلت 4 طائرات إغاثة ضمن جسر جوي إلى ليبيا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة بشأن آخر تطورات الأوضاع في المنطقة الشرقية والجهود الحكومية لإغاثة الأهالي.

وأكد الفريق الحكومي انتشال 23 جثة في درنة، وفتح مسارات حول مسجد الصحابة وشارع الفنار، مشيرًا إلى رصد انهيار 11 جسرًا جراء السيول، وتقدير الأضرار في الطرق العامة بـ50%.
 

وأعلن وزير التربية والتعليم موسى المقرفي، خلال المؤتمر الصحفي، تضرر 95% من المؤسسات التعليمية بفعل السيول والفيضانات في المناطق المنكوبة، مشيرًا إلى أن 20% من المراقبات التعليمية في المنطقة الشرقية تضررت من السيول والفيضانات.

وأضاف أن 17 مؤسسة تعليمية في بنغازي استقبلت الطلاب النازحين من مناطق السيول والفيضانات.

 في حين قال مدير مصلحة المرافق التعليمية علي القويرح، إن المدارس المتضررة في المناطق المنكوبة بلغت 114 مدرسة موزعة على 15 بلدية، مشيرًا إلى أن الفرق على الأرض تعكف على إعداد المقايسات الفنية للمؤسسات التعليمية المتضررة وعلى رصد التقديرات المالية اللازمة لأعمال الصيانة.


وأوضح القويرح، خلال المؤتمر الصحفي نفسه، أن 95% من عملية الحصر انتهت وجُل الأضرار خفيفة وجرى تحديدها، ولن تعيق الدراسة.

في سياق متصل، قال وزير التعليم التقني والفني يخلف السيفاو إنه سيجرى استثمار فضاءات التعليم الجامعي والتقني في العملية التعليمية بمرحلة التعليم العام كبدائل مؤقتة إلى حين الانتهاء من صيانة المدارس، مشيرًا إلى إصدار تعليمات لكل الكليات والمعاهد التابعة لاستقبال فرق الطوارئ والإنقاذ لتكون مركزا للأعمال.

حكومة الوحدة الوطنية الموقتة مساعدات ليبيا مسجد الصحابة التربية والتعليم مناطق السيول الفيضانات

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