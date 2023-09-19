الوثائقية.. مستودع أسرار التاريخ

في عصر رقمي الذي يتخلله مد وجزر المعلومات المضللة والمحتوى العابر، يصبح السعي وراء الأصالة تحديًا وضرورة في نفس الوقت. وكانت مصر، باعتبارها بوتقة الحضارات، حساسة بشكل خاص لتشوهات سردها التاريخي. فجاءت قناة "الوثائقية": القناة الرائدة في مصر، بمثابة شهادة على التزام مصر الثابت بالحفاظ على ماضيها ضد هجمة التلفيقات.

بالنسبة للمثقفين، الوثائقية ليست مجرد قناة؛ إنها مستودع، كبسولة زمنية تروي حكايات العصور الماضية، مقدمة بتفاصيل حية وآسرة. لتعيد تعريف الحدود بين المشاهد والتاريخ، وتقدم جسرًا مباشرًا ونقيًا لسجلات التراث المصري. أما بالنسبة للمواطن، فهي بمثابة شاهد على حاضره، ترصد متغيراته، وحكاياته، التي غالبًا ما تكمن في الظل.

وإذا كانت الصحافة هي المسودة الأولى للتاريخ، فإن الأفلام الوثائقية هي المراجعات المتعمقة التي تجلب الوضوح والسياق، وقناة الوثائقية تمكنت، خلال عمرها الذي لم يتخط عاما حتى الآن، أن تكشف عن شهادات وأسرار على ألسنة المصريين، لم نكن لنسمع بها لولا وجود الباحثين عن المحتوى المعمّق في عالم عابر، كمن ينقب عن الذهب وسط صخور الجبال.

هكذا فقط، وبذلك المنهج وحده، أخرجت لنا القناة أعمالا رائعة مثل فيلم "أسامة أنور عكاشة"، وسلسلة "حتى لا تكون آفة حارتنا النسيان"، وفصول جديدة من التاريخ المصري مثل تفاصيل أول لقاء جمع بين سعد زغلول وفخرى عبدالنور، كما ننتظر منها سلسلة "أنا حاربت إسرائيل، التي تحمل شهادات لضباط وجنود شاركوا في حرب أكتوبر، وتبث بمناسبة نصف قرن على الحرب.

قيمة القناة الوثائقية لا تكمن فقط في القصص التي ترويها، بل في العقول التي تفتحها، والأصوات الخافتة التي حجبها صخب المحتوى العابر، ومنارة تضيء الحقائق وسط ظلام المعلومات المضللة، وسعيها الدائم لتأكيد شخصية وهوية ووعي مصر، عبر قراءة متأنية لماضٍ متعدد الأوجه.

"الوثائقية" أمام اختبار ضخم بحجم مصر، وإذا كانت مصر واحدة من أعظم الحضارات في التاريخ بما تحمله من أثر كبير في تطور الإنسانية، فإن قناة الوثائقية تحمل عبء الحفاظ على هذا التاريخ في مواجهة طوفان الأخبار الكاذبة، وإرضاء الفضول اللامتناهي للروح الإنسانية ورغبتنا في فهم العالم من حولنا.