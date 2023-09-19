الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عاجل.. المتحدث باسم "اليونيسف": العاصفة دانيال أثرت على 300 ألف طفل فى ليبيا

ليبيا
ليبيا

قال محمد الهواري، المتحدث باسم منظمة اليونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن العاصفة دانيال أثرت على 300 ألف طفل في ليبيا، حيث تسبب هذا الإعصار في هدم وانهيار المباني السكنية، مما تسببت في مقتل آلاف المواطنين.

إعصار ليبيا

وأكد محمد الهواري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" مع الإعلامي عمرو خليل، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن هناك أماكن أصبح من الصعب الوصول لها بسبب الدمار الذي حدث بها جراء هذا الإعصار، معبرًا: "ليبيا تواجه الكثير من التحديات مثل  ضرورة توافر المواد الغذائية الأساسية، بجانب المياه، وكذلك الخدمات الطبية لإنقاذ أرواح المواطنين".

الدعم النفسي لأهل ليبيا

وتابع: "كثير من الأطفال فقدوا ذويهم، وأسر اختفت وانتهت حياتهم في غمضة عين، وهذه مصيبة كبيرة جدًا"، هذه الكارثة بحاجة إلى الدعم النفسي والاجتماعي، مع ضرورة توزيع 10 من كبسول معين لتنقية المياه، كي تصبح قابلة للاستخدام، كما أنه يجب تطهير الأرض الليبية من أجل تجنب تفشي الأويئة والأمراض في ليبيا".

واستطرد: "أن مصر قدمت موقفًا نبيلًا في دعمها ومساندتها لدولة الليبية، حيث يوجد أكثر من 35 ألف نازح خارج منطقة الدمار ولا تتوفر لديهم المقومات الإنسانية للحياة، لذا هذه الفئة بحاجة شديدة إلى الدعم والاستغاثة".

محمد الهواري اليونسيف بالشرق الأوسط دعم أهل ليبيا العاصقة دانيال

الأكثر قراءة

عاجل.. لمحاسبة المسؤولين.. أهالى درنة يصدرون بيانهم الأول بعد كارثة "دانيال"

عاجل.. بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

عاجل.. اعتصامات لإسقاط القانون.. منع الاختلاط فى جامعة الكويت يثير غضب الطلاب

الأرصاد: انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة وأمطار خفيفة تضرب هذه المناطق

عاجل.. احتجاز سفينة صيد صينية لدخولها المياه التايوانية "بشكل غير قانونى"

عاجل.. إقالة المجلس البلدى فى درنة بالكامل وإحالته للتحقيق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

الوثائقية.. مستودع أسرار التاريخ

ماجد حبته

التنمية المستدامة.. وتحالف 2030 المحلى

وائل لطفي

أكبر من مجرد مطرب

إبراهيم داود

أبواب لطيفة الزيات

محمد عبدالعزيز

وصايا الشيخ الحصرى لعموم القراء

مدحت بشاى

"البناءون الجدد" فى رحاب الجمهورية الجديدة

لواء. محسن الفحام

سيناء نبض الوطن

د.كريمة الحفناوى

نحو سلام مجتمعى

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خطاب فى الأمم المتحدة واجتماعات.. تفاصيل رحلة نتنياهو إلى الولايات المتحدة

مصر تدين اقتحام مجموعة من المتطرفين المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى