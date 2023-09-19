عاجل.. المتحدث باسم "اليونيسف": العاصفة دانيال أثرت على 300 ألف طفل فى ليبيا

قال محمد الهواري، المتحدث باسم منظمة اليونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن العاصفة دانيال أثرت على 300 ألف طفل في ليبيا، حيث تسبب هذا الإعصار في هدم وانهيار المباني السكنية، مما تسببت في مقتل آلاف المواطنين.

إعصار ليبيا

وأكد محمد الهواري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" مع الإعلامي عمرو خليل، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن هناك أماكن أصبح من الصعب الوصول لها بسبب الدمار الذي حدث بها جراء هذا الإعصار، معبرًا: "ليبيا تواجه الكثير من التحديات مثل ضرورة توافر المواد الغذائية الأساسية، بجانب المياه، وكذلك الخدمات الطبية لإنقاذ أرواح المواطنين".

الدعم النفسي لأهل ليبيا

وتابع: "كثير من الأطفال فقدوا ذويهم، وأسر اختفت وانتهت حياتهم في غمضة عين، وهذه مصيبة كبيرة جدًا"، هذه الكارثة بحاجة إلى الدعم النفسي والاجتماعي، مع ضرورة توزيع 10 من كبسول معين لتنقية المياه، كي تصبح قابلة للاستخدام، كما أنه يجب تطهير الأرض الليبية من أجل تجنب تفشي الأويئة والأمراض في ليبيا".

واستطرد: "أن مصر قدمت موقفًا نبيلًا في دعمها ومساندتها لدولة الليبية، حيث يوجد أكثر من 35 ألف نازح خارج منطقة الدمار ولا تتوفر لديهم المقومات الإنسانية للحياة، لذا هذه الفئة بحاجة شديدة إلى الدعم والاستغاثة".