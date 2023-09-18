الإثنين 18 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بدقيقة حداد على مصيلحي.. انطلاق حفل ختام مهرجان المسرح العربي

جانب من ختام مهرجان
جانب من ختام مهرجان المسرح العربي

انطلقت فعاليات ختام مهرجان المسرح العربي في دورته الرابعة التي تحمل اسم الفنان ماجد الكدواني بمسرح سيد درويش أوبرا الإسكندرية، بحضور د.غادة غباره رئيس أكاديمية الفنون، الفنان عمر عبد الجليل والفنانة هاجر الشرنوبي، والفنان كريم الحسيني، ومحمد عصمت مدير المهرجان.

IMG-20230918-WA0039

بدأت فعاليات حفل الختام بالوقوف دقيقة حداد على روح الفنان الراحل أشرف مصيلحي، ثم عرض  استعراضي وغنائي شارك به عدد من الشباب الفنانين، وتم عرض مقاطع من العروض المشاركة بالمهرجان.

IMG-20230918-WA0038

ووجه الفنان ماجد الكدواني رسالة شكر عبر الفيديو، بسبب عدم تواجده اليوم بالمهرجان، كما وجه التحية والتهنئة لطلبة معهد الفنون المسرحية، والعروض الفائزة.

IMG-20230918-WA0040

وعبرت د.غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، عن سعادتها بوجود نشاط مثل مهرجان المسرح العربي وبفعاليات الدورة الرابعة لهذا المهرجان، مؤكدة أهمية هذا المهرجان.

IMG-20230918-WA0041

أضافت جبارة في كلمتها أن معهد الفنون المسرحية يحرص بشكل كبير على إخراج عمل متميز ومختلف مقدمة الشكر لاتحاد الطلبة ومحمد عصمت مدير المهرجان لأنهم جزء كبير لإنتاج هذا المهرجان.

وخصت بالشكر للجنة التحكيم الرائعة ولجنة المشاهدة وأيضًا كل شركاء النجاح اللذين ساهموا بمساعدتهم مثل الأوبرا، قصور الثقافة، مسعد فودا نقيب السينمائيين وكل من ساهم بالمساعدة».

مهرجان المسرح العربي ماجد الكدواني أوبرا الإسكندرية أكاديمية الفنون ختام مهرجان المسرح العربي أشرف مصيلحي

مواد متعلقة

فعاليات مهرجان المسرح العربي.."الخازن" عرض مسرحي بقصر ثقافة الأنفوشي

"القاع يليق بنا" عرض مسرحي ضمن فعاليات مهرجان المسرح العربي

الأكثر قراءة

"صوتك معانا".. ماذا طلب أحمد موسى من وزير الداخلية لدعم الزمالك؟

عاجل.. بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

أزمة مرتقبة بين الأهلي ومنتخب مصر بعد تحديد ودية الجزائر

3 غيابات تضرب صفوف الأهلى قبل مواجهة المصرى

بيان عاجل من القوات المسلحة بشأن استشهاد وإصابة 9 ضباط ومجندين فى العاشر من رمضان

طبق مكرونة عالمي.. ماهو البانسيت الفلبيني وطريقة تقديمه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

التنمية المستدامة.. وتحالف 2030 المحلى

وائل لطفي

أكبر من مجرد مطرب

إبراهيم داود

أبواب لطيفة الزيات

محمد عبدالعزيز

وصايا الشيخ الحصرى لعموم القراء

مدحت بشاى

"البناءون الجدد" فى رحاب الجمهورية الجديدة

لواء. محسن الفحام

سيناء نبض الوطن

د.كريمة الحفناوى

نحو سلام مجتمعى

مؤمن المحمدي

زمن الفن الجميل

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خطاب فى الأمم المتحدة واجتماعات.. تفاصيل رحلة نتنياهو إلى الولايات المتحدة

مصر تدين اقتحام مجموعة من المتطرفين المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى