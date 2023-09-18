بدقيقة حداد على مصيلحي.. انطلاق حفل ختام مهرجان المسرح العربي

انطلقت فعاليات ختام مهرجان المسرح العربي في دورته الرابعة التي تحمل اسم الفنان ماجد الكدواني بمسرح سيد درويش أوبرا الإسكندرية، بحضور د.غادة غباره رئيس أكاديمية الفنون، الفنان عمر عبد الجليل والفنانة هاجر الشرنوبي، والفنان كريم الحسيني، ومحمد عصمت مدير المهرجان.

بدأت فعاليات حفل الختام بالوقوف دقيقة حداد على روح الفنان الراحل أشرف مصيلحي، ثم عرض استعراضي وغنائي شارك به عدد من الشباب الفنانين، وتم عرض مقاطع من العروض المشاركة بالمهرجان.

ووجه الفنان ماجد الكدواني رسالة شكر عبر الفيديو، بسبب عدم تواجده اليوم بالمهرجان، كما وجه التحية والتهنئة لطلبة معهد الفنون المسرحية، والعروض الفائزة.

وعبرت د.غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، عن سعادتها بوجود نشاط مثل مهرجان المسرح العربي وبفعاليات الدورة الرابعة لهذا المهرجان، مؤكدة أهمية هذا المهرجان.

أضافت جبارة في كلمتها أن معهد الفنون المسرحية يحرص بشكل كبير على إخراج عمل متميز ومختلف مقدمة الشكر لاتحاد الطلبة ومحمد عصمت مدير المهرجان لأنهم جزء كبير لإنتاج هذا المهرجان.

وخصت بالشكر للجنة التحكيم الرائعة ولجنة المشاهدة وأيضًا كل شركاء النجاح اللذين ساهموا بمساعدتهم مثل الأوبرا، قصور الثقافة، مسعد فودا نقيب السينمائيين وكل من ساهم بالمساعدة».