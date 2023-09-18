كامل مطر: الرئيس السيسى حريص على تخفيف حدة الأزمات عن كاهل المواطن

قال الشيخ كامل مطر، رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، إن القرارات التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي في بني سويف أثلجت صدورنا جميعًا، وتزامنت مع مؤتمر حاشد لمجلس العائلات في شبرا، وتلى عليهم القرارات، وكان وقعها عليهم ممتازا.

وأضاف "مطر" خلال لقائه في برنامج "كلام في السياسة"، مع الإعلامي أحمد الطاهري، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الرئيس السيسي قصد بقرارات بني سويف تخفيف الأعباء التي يعاني منها المواطن جراء الأزمة العالمية في الاقتصاد.

الرئيس السيسي أثبت أنه يشعر بالمواطن

وتابع أن الرئيس السيسي أثبت أنه يشعر بالمواطن، وقد جاءت هذه القرارات في مكانها الصحيح، وأنهم كمجلس القبائل والعائلات المصرية وكقاعدة شعبية نثمن هذه القرارات.