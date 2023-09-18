الإثنين 18 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مشارك بـ"حياة كريمة": المبادرة سهلت حياة الناس في الإسكندرية (فيديو)

ناجي خميس
ناجي خميس

أكد ناجي خميس، أحد أهالي قرية أبو صير بالإسكندرية، أن مؤسسة  حياة كريمة تمكنت بمبادراتها من دعم أهالي برج العرب بشكل متكامل لتسهيل شكل الحياة، من خلال توفير مكاتب السجل المدني والشهر العقاري ليشملوا كل القرى المحيطة مثل أبو صير والغربيات وبهيج والبرج القديم، بالإضافة إلى وجود مركز خدمات متكامل في قريته من سجل مدني ووحدة محلية ووحدة شؤون اجتماعية، بالإضافة إلى رفع كفاءة المدارس والمنشآت التعليمية وتطوير مرافق الصرف الصحي والوحدة الصحية.

وأوضح أنه يدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي ليكمل مسيرة الإنجازات التي لمست حياة المواطنين بشكل مباشر من خلال مشروعات حياة كريمة، لكونها -كما وصف- تبني مصر الحديثة.

وكانت مؤسسة حياة كريمة قد نظمت فعاليات مبادرة «أنت الحياة»، بمحافظة الإسكندرية فى مركز برج العرب القديم، خلال شهر سبتمبر الجاري، لتقديم خدماتها وأنشطتها المتنوعة، الرياضية والثقافية والفنية والتوعوية، لمختلف الفئات من النساء وكبار السن والأطفال.

شركاء المبادرة

تأتي المبادرة بالتعاون مع وزارات الصحة والسكان والشباب والرياضة والثقافة، ومع المجلس القومى للمرأة، والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وصندوق مكافحة الإدمان، وغيرها من المؤسسات المختصة، ما يسهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا، وبخاصة فى قرى محافظات حياة كريمة. 

فعاليات المبادرة

وشملت فعاليات المبادرة تقديم ندوات توعوية إرشادية للسيدات فى مجال التوعية الأسرية، بالإضافة إلى دورات تدريبية لشباب الخريجين على المهارات الوظيفية، كذلك إصدار كروت الخدمات المتكاملة لذوى الهمم.

كما شملت فعاليات المبادرة تنظيم قوافل طبية لتوقيع الكشف الطبى فى مختلف التخصصات وصرف العلاج بالمجان للمرضى.

وشملت المبادرة الأنشطة الخاصة بالطفل، وتوعية للسيدات وورش حكى للأطفال ومعرض كتاب، كما تنوعت أنشطة المبادرة التى امتدت لتشمل إقامة مسرح العرائس للأطفال، وتقديم أنشطة فنية متنوعة بالتعاون مع مكتبة مصر العامة المتنقلة ضمن مبادرة «مصر تقرأ»، فضلًا عما تقدمه مبادرة «اتكلم هنسمعك» من الدعم النفسى، بالإضافة إلى قوافل غارمين وتوعية بالغرم. 

مصر حياة كريمه أنت الحياة الإسكندرية برج العرب

الأكثر قراءة

"صوتك معانا".. ماذا طلب أحمد موسى من وزير الداخلية لدعم الزمالك؟

عاجل.. بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

3 غيابات تضرب صفوف الأهلى قبل مواجهة المصرى

أزمة مرتقبة بين الأهلي ومنتخب مصر بعد تحديد ودية الجزائر

بيان عاجل من القوات المسلحة بشأن استشهاد وإصابة 9 ضباط ومجندين فى العاشر من رمضان

طبق مكرونة عالمي.. ماهو البانسيت الفلبيني وطريقة تقديمه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

التنمية المستدامة.. وتحالف 2030 المحلى

وائل لطفي

أكبر من مجرد مطرب

إبراهيم داود

أبواب لطيفة الزيات

محمد عبدالعزيز

وصايا الشيخ الحصرى لعموم القراء

مدحت بشاى

"البناءون الجدد" فى رحاب الجمهورية الجديدة

لواء. محسن الفحام

سيناء نبض الوطن

د.كريمة الحفناوى

نحو سلام مجتمعى

مؤمن المحمدي

زمن الفن الجميل

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خطاب فى الأمم المتحدة واجتماعات.. تفاصيل رحلة نتنياهو إلى الولايات المتحدة

مصر تدين اقتحام مجموعة من المتطرفين المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى