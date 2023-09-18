مشارك بـ"حياة كريمة": المبادرة سهلت حياة الناس في الإسكندرية (فيديو)

أكد ناجي خميس، أحد أهالي قرية أبو صير بالإسكندرية، أن مؤسسة حياة كريمة تمكنت بمبادراتها من دعم أهالي برج العرب بشكل متكامل لتسهيل شكل الحياة، من خلال توفير مكاتب السجل المدني والشهر العقاري ليشملوا كل القرى المحيطة مثل أبو صير والغربيات وبهيج والبرج القديم، بالإضافة إلى وجود مركز خدمات متكامل في قريته من سجل مدني ووحدة محلية ووحدة شؤون اجتماعية، بالإضافة إلى رفع كفاءة المدارس والمنشآت التعليمية وتطوير مرافق الصرف الصحي والوحدة الصحية.

وأوضح أنه يدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي ليكمل مسيرة الإنجازات التي لمست حياة المواطنين بشكل مباشر من خلال مشروعات حياة كريمة، لكونها -كما وصف- تبني مصر الحديثة.

وكانت مؤسسة حياة كريمة قد نظمت فعاليات مبادرة «أنت الحياة»، بمحافظة الإسكندرية فى مركز برج العرب القديم، خلال شهر سبتمبر الجاري، لتقديم خدماتها وأنشطتها المتنوعة، الرياضية والثقافية والفنية والتوعوية، لمختلف الفئات من النساء وكبار السن والأطفال.

شركاء المبادرة

تأتي المبادرة بالتعاون مع وزارات الصحة والسكان والشباب والرياضة والثقافة، ومع المجلس القومى للمرأة، والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وصندوق مكافحة الإدمان، وغيرها من المؤسسات المختصة، ما يسهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا، وبخاصة فى قرى محافظات حياة كريمة.

فعاليات المبادرة

وشملت فعاليات المبادرة تقديم ندوات توعوية إرشادية للسيدات فى مجال التوعية الأسرية، بالإضافة إلى دورات تدريبية لشباب الخريجين على المهارات الوظيفية، كذلك إصدار كروت الخدمات المتكاملة لذوى الهمم.

كما شملت فعاليات المبادرة تنظيم قوافل طبية لتوقيع الكشف الطبى فى مختلف التخصصات وصرف العلاج بالمجان للمرضى.

وشملت المبادرة الأنشطة الخاصة بالطفل، وتوعية للسيدات وورش حكى للأطفال ومعرض كتاب، كما تنوعت أنشطة المبادرة التى امتدت لتشمل إقامة مسرح العرائس للأطفال، وتقديم أنشطة فنية متنوعة بالتعاون مع مكتبة مصر العامة المتنقلة ضمن مبادرة «مصر تقرأ»، فضلًا عما تقدمه مبادرة «اتكلم هنسمعك» من الدعم النفسى، بالإضافة إلى قوافل غارمين وتوعية بالغرم.