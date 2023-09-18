الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أنتوني بلينكن يكشف مصير الأموال التي دفعت لإيران مقابل الجنود المحتجزين

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن

أكد أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، أن الأموال التي تم دفعها لإيران مقابل الجنود والتي تقدر بـ6 مليارات دولار، هي من أصول إيرانية في البنوك الكورية.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل قليل، ونقلته قناة “القاهرة الإخبارية”، أن أمريكا ستراقب هذه الأموال لتستخدمها إيران لأغراض إنسانية، لأن المشكلة ليست مع الشعب الإيراني ولكنها مع الحكومة الإيرانية.

يوجد تحكم في استخدامها ومراقبتها من الجانب الأمريكي

وأضاف، أنه تم إطلاق صراح هذه الأموال الإيرانية ونقلها لبنوك مختلفة ويوجد تحكم في استخدامها ومراقبتها من الجانب الأمريكي وليدهم الكثير من الآليات والسبل لتحقيق ذها الغرض.

أنتوني بلينكن الاموال إيران 6 مليار دولار مراقبتها أغراض إنسانية

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