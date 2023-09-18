أنتوني بلينكن يكشف مصير الأموال التي دفعت لإيران مقابل الجنود المحتجزين

أكد أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، أن الأموال التي تم دفعها لإيران مقابل الجنود والتي تقدر بـ6 مليارات دولار، هي من أصول إيرانية في البنوك الكورية.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل قليل، ونقلته قناة “القاهرة الإخبارية”، أن أمريكا ستراقب هذه الأموال لتستخدمها إيران لأغراض إنسانية، لأن المشكلة ليست مع الشعب الإيراني ولكنها مع الحكومة الإيرانية.

يوجد تحكم في استخدامها ومراقبتها من الجانب الأمريكي

وأضاف، أنه تم إطلاق صراح هذه الأموال الإيرانية ونقلها لبنوك مختلفة ويوجد تحكم في استخدامها ومراقبتها من الجانب الأمريكي وليدهم الكثير من الآليات والسبل لتحقيق ذها الغرض.