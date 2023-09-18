ضبط مخالفات تموينية في حملة مكبرة لمديرية تموين كفر الزيات

شكلت مديرية التموين بمحافظة الغربية حملة تموينية في دائرة مركز كفر الزيات، بالتعاون مع مدير إدارة تموين كفر الزيات ومفتشي الرقابة التموينية.

أسفرت الحملة عن ضبط مصنعًا للأعلاف بناحية كفر الزيات أثناء تجميع 2000 ألف لتر من السولار المدعم بغرض استخدامه في أغراض غير مخصصة له، ما يعتبر مخالفة للقانون والتوجيهات الوزارية، كما تم ضبط محل ماركت تجاري في ناحية قرية شبرا ريس بمركز كفر الزيات، وتحرير اثنين من المحاضر لبيع سجائر بزيادة عن السعر في العلبة الواحدة بـ26 جنيهًا وتحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، إضافة إلى 5 محاضر لعدم حمل شهادة صحية للعاملين.

تم تحرير محاضر بالمخالفات المذكورة وتم عرضها على النيابة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين والمضبوطات.

يأتي ذلك في إطار جهود الجهات المعنية لمكافحة التجاوزات وضمان الامتثال للقوانين واللوائح المتعلقة بالتموين والتجارة الداخلية من أجل حماية حقوق المستهلكين وتوفير البيئة التجارية النزيهة والمنصفة.