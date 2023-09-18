"أبوالغيط" يلتقى نائبة رئيس الوزراء ووزيرة خارجية سلوفينيا

التقى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لـجامعة الدول العربية، اليوم الإثنين، مع تانيا فاجون نائبة رئيس الوزراء ووزيرة خارجية سلوفينيا، على هامش أعمال الشق رفيع المستوى لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

سلوفينيا عضو غير دائم بمجلس الأمن

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أبوالغيط حرص على تهنئة الوزيرة السلوفينية بمناسبة فوز بلادها بمقعد غير دائم بمجلس الأمن لعامي 2024-2025، معرباً عن أمله في أن تلعب سلوفينيا من خلال هذه العضوية دوراً داعماً للقضايا العربية داخل المجلس، وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي تبقى القضية الأهم لاستقرار الأمن في المنطقة والعالم، مشيرا إلى المواقف الاخيرة لسلوفينيا التي كانت إيجابية حيال يعض القضايا العربية.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الوزيرة السلوفينية استفسرت حول تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث عبر الأمين العام عن انزعاجه حيال التدهور الخطير الذي لحق بأوضاع الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، وما يتعرضون له من انتهاكات متواصلة لحقوقهم ولحملات غير مسبوقة من القمع، خاصة مع وجود حكومة هي الأكثر يمينية على رأس السلطة في اسرائيل.

وقال المتحدث إن أبوالغيط أكد خلال لقائه بالوزيرة السلوفينية على أهمية تعزيز التنسيق والتشاور مع الجانب العربي بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، مضيفا أن اللقاء تناول أيضا عددا من الملفات منها الأزمة الليبية والوضع في السودان وتطورات الأوضاع في سوريا واليمن.

في سياق متصل، صادق مجلس وزراء الخارجية العرب في الجامعة العربية، الخميس الماضي، على ترشيح وزير السياحة والآثار المصري الأسبق خالد العناني، لمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) 2025. 2029.

ومن المقرر إجراء الانتخابات للمنصب الأعلى لليونسكو خلال الربع الأخير من عام 2025.