رفع 805 أطنان مخلفات وتحرير 36 محضرًا متنوعًا بالمنيا

قال اللواء هاني بدوي، رئيس مركز ومدينة المنيا إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا نظمت حملات مكثفة لأعمال النظافه خلال النصف الأول من سبتمبر ومن خلالها تم رفع قرابة 805 طن مخلفات وتحرير ٣٦ محضرًا متنوعًا و٥٢ محضرًا تموينيًا خلال النصف الأول من سبتمبر

أوضح رئيس المركز والمدينة أن حى وسط المدينة نظم حملات مكثفة لـ أعمال النظافه خلال النصف الأول من شهر سبتمبر ومن خلالها تم رفع ما يقارب من ٨٠٥ أطنان مخلفات وتراكمات موجوده بأماكن التجميع اليوميه بشوارع وأورقة الحى ونقلها للمقلب العمومى بالظهير الصحراوى؛ حفاظًا على سلامة أرواح المواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوپئه وللقضاء على فيروس كورونا المستجد وتم تحرير ٣٦ محضرًا متنوعًا (10 محاضر نظافه و٢٣ محضر أشغال طريق و٢ محضر عدم تنفيذ قرار هندسى و١ محضر مخالفة مبانى) وذلك تحت إشراف إكرام محمد نائب رئيس مركز ومدينة المنيا ومحمد عبد العظيم رئيس الحى.

أضاف رئيس المدينة أن تموين بندر المنيا شنّ حملة مكبرة على الأسواق التجارية والمخابز البلدية واسفرت عن تحرير ٤٢ محضر مخالفات منها عدم وجود شهادة صحية وعدم إعلان واحراز وتحرير 10 محاضر مخالفات متنوعه على المخابز البلدية منها عدم النظافة وغير مطابق للمواصفات وخبز ناقص الوزن وعدم وجود لوحه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد رئيس مركز المنيا أن هذه الحملات والمتابعات تأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء اسامه القاضى محافظ المنيا وتأكيده على المتابعة المستمرة للأعمال الصحية وحماية البيئة من انتشار الأمراض والأوپئة وللقضاء على فيرس كورونا وضرورة التنسيق المستمر لكافة الأعمال الصحيه لتوفير بيئة صحيه وتجنب انتشار الأمراض بجانب تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لمكافحة الغش التجاري والتصدي لكل محاولات احتكار السلع والمضاربة في الأسعار وضبط المخالفين لتخفيف الضغط على كاهل المواطنين، مشيرًا إلى أنه أكد على رؤساء الأحياء والمجالس المحلية علي ضرورة التعاون مع إدارات التموين والصحه والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك لتوفير كافة السلع الغذائية الضرورية للمواطنين.