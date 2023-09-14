أنشطة ثقافية وورش عمل في فعاليات المكتبة المتنقلة بالمنيا (صور)

واصلت اليوم مكتبة مصر العامة بالمنيا، تنفيذ قوافلها الثقافية والتوعوية بقري مراكز محافظة المنيا لنشر الوعي والثقافة وقامت بتنظيم قافلة ثقافية من خلال المكتبة المتنقلة بقرية دلجا التابعة لمركز ومدينة ديرمواس جنوب المحافظة، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا بنشر الوعي والثقافة بقرى مركز ديرمواس وإتاحة فرصة القراءة والاطلاع لابناء القرية وبمتابعة واشراف رئيس مركز ومدينة ديرمواس.

وقالت الدكتورة أمل عليوة مدير عام مكتبة مصر العامة، إن الأنشطة التي تضمنتها القافلة بقرية دلجا شملت قراءة واطلاع بالمكتبة المتنقلة وورش عمل وتدريب على حرف يدوية ورسم وتلوين وسرد وحكي وفقرات فنية متنوعة وندوات تثقيفية

وأضافت مديرة مكتبة مصر العامة، أن هذه الأنشطة شارك فيها رجال الأزهر الشريف ومديرة المرأة والأمومة والطفولة وحماية الطفل بالمحافظة وبمتابعة محسن عبدالمالك رئيس قرية دلجا بالتنسيق مع العلاقات العامة والاعلام وادارة شئون المراة والامومة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس.

وأوضحت مديرة مكتبة مصر العامة، أن المكتبة تعتبر أحد أهم ركائز الثقافة بالمنيا نظر لما تحتويه من رصيد ضخم من الكتب وتوافر العناصر البشرية الموهوبة والتي تمتلك مهارات تدريبية وفنية وتثقيفية وبفضل دعم اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا للمكتبة أصبحت تؤدي الدور المنوط لها على أكمل وجه.

ومن جانبه أكد عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس، أن الأنشطة والفعاليات الثقافية والتوعوية تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والذي يولي الثقافة والتوعية اهمية خاصة ويوجه دائما بتنفيذ مثل هذه القوافل الثقافية والتوعوية ايمانا منه باهمية بناء الانسان وتثقيفه وتوعيته ، مشيرا إلي أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس حريصة علي تنفيذ مثل هذه الفعاليات بكافة القري بالمركز لنشر الثقافة والوعي وإتاحة كافة الأنشطة لتشمل جميع المواطنين.